Испания
15 декабря 2025, 01:58 | Обновлено 15 декабря 2025, 02:07
71
0

АЛОНСО – о матче Реала: «Я не понимаю, почему VAR не сработал»

Мадридцы на выезде обыграли Алавес

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо считает, что его команде не назначили заслуженный пенальти.

Мадридцы на выезде обыграли «Алавес» со счетом 2:1 в матче 16-го тура Ла Лиги. Судейскую бригаду возглавлял Виктор Гарсия Вердура.

На 86-й минуте вингер гостей Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после того, как Науэль Теналья задел его голень. Главный арбитр не назначил пенальти, ВАР не пригласил судью к монитору.

«Матч был напряженным. Мы хорошо начали, но потом потеряли контроль над мячом. Во втором тайме создали несколько моментов.

Мы пропустили гол в единственной ситуации, где Вальдепеньяс допустил ошибку. Команда сыграла достойно, проявив характер против сильного соперника. Второй гол принес нам три очка, и я очень рад.

Хочу подчеркнуть эпизод, а не судью. Мне показалось, что это явный пенальти, и я удивился, что его не пересмотрели с помощью ВАР. Хотя в целом, я не удивлен», – сказал Алонсо.

По теме:
Алавес – Реал Мадрид – 1:2. Мбаппе и Родриго. Видео голов и обзор
Мбаппе находится в трех голах от феноменального рекорда Роналду
Мбаппе и Родриго. Реал обыграл Алавес и продолжает погоню за Барселоной
Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига Алавес Алавес - Реал Винисиус Жуниор
Михаил Олексиенко Источник: Marca
