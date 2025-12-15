АЛОНСО – о матче Реала: «Я не понимаю, почему VAR не сработал»
Мадридцы на выезде обыграли Алавес
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо считает, что его команде не назначили заслуженный пенальти.
Мадридцы на выезде обыграли «Алавес» со счетом 2:1 в матче 16-го тура Ла Лиги. Судейскую бригаду возглавлял Виктор Гарсия Вердура.
На 86-й минуте вингер гостей Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после того, как Науэль Теналья задел его голень. Главный арбитр не назначил пенальти, ВАР не пригласил судью к монитору.
«Матч был напряженным. Мы хорошо начали, но потом потеряли контроль над мячом. Во втором тайме создали несколько моментов.
Мы пропустили гол в единственной ситуации, где Вальдепеньяс допустил ошибку. Команда сыграла достойно, проявив характер против сильного соперника. Второй гол принес нам три очка, и я очень рад.
Хочу подчеркнуть эпизод, а не судью. Мне показалось, что это явный пенальти, и я удивился, что его не пересмотрели с помощью ВАР. Хотя в целом, я не удивлен», – сказал Алонсо.
