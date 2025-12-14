Удаление Беллингема. Боруссия Д, играя в меньшинстве, упустила победу
Команда из Дортмунда расписала ничью с «Фрайбургом»
В воскресенье, 14 декабря, состоялось футбольное противостояние между «Фрайбургом» и «Боруссией» Дортмунд в 14-м туре Бундеслиги.
Арена во Фрайбурге «Europa-Park Stadion» принимала матч команд в чемпионате Германии.
Гости первыми открыли счет и удерживали минимальное преимущество. Решающим эпизодом стало удаление Джоба Беллингема, который покинул поле на 53-й минуте.
Будучи в меньшинстве, «Боруссия» не смогла сохранить ворота на замке – «Фрайбург» сравнял счет и вырвал ничью (1:1).
Этот матч прервал успешную серию «Фрайбург» на своем поле. До этого матча команда выиграла пять домашних игр подряд, однако дортмундцы остановили их.
После поединка «Боруссия» осталась третьей (29 очков), «Фрайбург» – девятый (17 баллов).
Бундеслига. 14-й тур, 14 декабря
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд – 1:1
Голы: Галер, 75 – Бенсебаини, 31
Удаление: Беллингем, 53
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Красно-черные» киевлян еще не обыгрывали
Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26