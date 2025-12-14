Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удаление Беллингема. Боруссия Д, играя в меньшинстве, упустила победу
Чемпионат Германии
Фрайбург
14.12.2025 16:30 – FT 1 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
14 декабря 2025, 18:42 | Обновлено 14 декабря 2025, 18:52
164
0

Удаление Беллингема. Боруссия Д, играя в меньшинстве, упустила победу

Команда из Дортмунда расписала ничью с «Фрайбургом»

14 декабря 2025, 18:42 | Обновлено 14 декабря 2025, 18:52
164
0
Удаление Беллингема. Боруссия Д, играя в меньшинстве, упустила победу
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 декабря, состоялось футбольное противостояние между «Фрайбургом» и «Боруссией» Дортмунд в 14-м туре Бундеслиги.

Арена во Фрайбурге «Europa-Park Stadion» принимала матч команд в чемпионате Германии.

Гости первыми открыли счет и удерживали минимальное преимущество. Решающим эпизодом стало удаление Джоба Беллингема, который покинул поле на 53-й минуте.

Будучи в меньшинстве, «Боруссия» не смогла сохранить ворота на замке – «Фрайбург» сравнял счет и вырвал ничью (1:1).

Этот матч прервал успешную серию «Фрайбург» на своем поле. До этого матча команда выиграла пять домашних игр подряд, однако дортмундцы остановили их.

После поединка «Боруссия» осталась третьей (29 очков), «Фрайбург» – девятый (17 баллов).

Бундеслига. 14-й тур, 14 декабря

«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд – 1:1

Голы: Галер, 75 – Бенсебаини, 31

Удаление: Беллингем, 53

Фотогалерея матча:

По теме:
Бавария – Майнц. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Фрайбург – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Байер сумел дожать Кельн. Победы Вольфсбурга и Хоффенхайма
Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Фрайбург Бундеслига Рами Бенсебаини Джоб Беллингем удаление (красная карточка)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14 декабря 2025, 15:15 17
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Красно-черные» киевлян еще не обыгрывали

Шахтер – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 14 декабря 2025, 18:37 0
Шахтер – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26

Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Футбол | 14.12.2025, 07:42
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
Футбол | 13.12.2025, 22:06
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14.12.2025, 08:22
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 4
Бокс
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
12.12.2025, 17:18 14
Футбол
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем