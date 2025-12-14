Удаление Беллингема. Боруссия Д, играя в меньшинстве, упустила победу

В воскресенье, 14 декабря, состоялось футбольное противостояние между «Фрайбургом» и «Боруссией» Дортмунд в 14-м туре Бундеслиги.

Арена во Фрайбурге «Europa-Park Stadion» принимала матч команд в чемпионате Германии.

Гости первыми открыли счет и удерживали минимальное преимущество. Решающим эпизодом стало удаление Джоба Беллингема, который покинул поле на 53-й минуте.

Будучи в меньшинстве, «Боруссия» не смогла сохранить ворота на замке – «Фрайбург» сравнял счет и вырвал ничью (1:1).

Этот матч прервал успешную серию «Фрайбург» на своем поле. До этого матча команда выиграла пять домашних игр подряд, однако дортмундцы остановили их.

После поединка «Боруссия» осталась третьей (29 очков), «Фрайбург» – девятый (17 баллов).

Бундеслига. 14-й тур, 14 декабря

«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд – 1:1

Голы: Галер, 75 – Бенсебаини, 31

Удаление: Беллингем, 53

Фотогалерея матча: