Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фрайбург – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Фрайбург
14.12.2025 16:30 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
14 декабря 2025, 09:34 |
200
0

Фрайбург – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 14 декабря в 16:30 по Киеву

14 декабря 2025, 09:34 |
200
0
Фрайбург – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФК Боруссия Д

В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 14-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Боруссией Д». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Фрайбург

Не слишком стабильные результаты демонстрирует Фрайбург в текущем сезоне. За 13 поединков Бундеслиги клубу удалось набрать 16 зачетных пунктов – пока этого достаточно, чтобы занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета составляет всего 5 очков, столько же отделяет клуб от 7 места. В Кубке Германии команда дошла до четвертьфинала, где сыграет против «Герты Берлин».

В Лиге Европы немцы выглядят гораздо увереннее. За 6 туров им удалось добыть в борьбе 14 очков, позволяющих занимать 5-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от лидера за 2 тура до завершения основного этапа составляет 1 балл.

Боруссия Д

«Шмели» же демонстрируют достаточно привычные для себя результаты. После 13 раундов чемпионата на их счету есть 28 баллов, позволяющих находиться на 3-м месте в турнирной таблице. Однако от лидера, Баварии, желто-черные отстают уже на 9 очков. С Кубка Германии клуб вылетел на стадии 1/8 финала от «Байера».

За 6 поединков Лиги чемпионов немцам удалось завоевать 11 баллов. Такие результаты позволяют дортмундцам идти на 10 месте общей таблицы соревнований, отставая от топ-8 всего на 1 пункт.

Личные встречи

В последних 7 играх между клубами полное преимущество имеет «Боруссия». На счету клуба 7 побед.

Интересные факты

  • «Фрайбург» победил в каждом из 5 последних домашних матчей.
  • «Боруссия» пропустила 11 голов в текущем сезоне чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • В 4/5 предыдущих матчах «Фрайбург» хранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua
Фрайбург
14 декабря 2025 -
16:30
Боруссия Д
Тотал менее 3 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сандерленд – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фрайбург Боруссия Дортмунд прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Футбол | 14 декабря 2025, 09:23 1
Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ

Подопечные Луиса Энрике одолели «Мец», украинец вышел в стартовом составе и провел 90 минут

Агентом Гуцуляка и Лупашко является Авдыш, который в феврале бросил Карпаты
Футбол | 14 декабря 2025, 06:20 4
Агентом Гуцуляка и Лупашко является Авдыш, который в феврале бросил Карпаты
Агентом Гуцуляка и Лупашко является Авдыш, который в феврале бросил Карпаты

Олег занимается переходом Алексея в клуб Турции и переговорами Владислава о компенсации

Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Футбол | 14.12.2025, 08:23
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
Футбол | 13.12.2025, 22:06
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Футбол | 13.12.2025, 14:23
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
12.12.2025, 08:52 16
Футбол
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
12.12.2025, 15:21 46
Футбол
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
12.12.2025, 15:16
Футзал
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 2
Бокс
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем