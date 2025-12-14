Фрайбург – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Матч начнется 14 декабря в 16:30 по Киеву
В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 14-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Боруссией Д». По киевскому времени игра начнется в 16:30.
Фрайбург
Не слишком стабильные результаты демонстрирует Фрайбург в текущем сезоне. За 13 поединков Бундеслиги клубу удалось набрать 16 зачетных пунктов – пока этого достаточно, чтобы занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета составляет всего 5 очков, столько же отделяет клуб от 7 места. В Кубке Германии команда дошла до четвертьфинала, где сыграет против «Герты Берлин».
В Лиге Европы немцы выглядят гораздо увереннее. За 6 туров им удалось добыть в борьбе 14 очков, позволяющих занимать 5-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от лидера за 2 тура до завершения основного этапа составляет 1 балл.
Боруссия Д
«Шмели» же демонстрируют достаточно привычные для себя результаты. После 13 раундов чемпионата на их счету есть 28 баллов, позволяющих находиться на 3-м месте в турнирной таблице. Однако от лидера, Баварии, желто-черные отстают уже на 9 очков. С Кубка Германии клуб вылетел на стадии 1/8 финала от «Байера».
За 6 поединков Лиги чемпионов немцам удалось завоевать 11 баллов. Такие результаты позволяют дортмундцам идти на 10 месте общей таблицы соревнований, отставая от топ-8 всего на 1 пункт.
Личные встречи
В последних 7 играх между клубами полное преимущество имеет «Боруссия». На счету клуба 7 побед.
Интересные факты
- «Фрайбург» победил в каждом из 5 последних домашних матчей.
- «Боруссия» пропустила 11 голов в текущем сезоне чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.
- В 4/5 предыдущих матчах «Фрайбург» хранил ворота сухими.
Прогноз
Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.55.
16:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Луиса Энрике одолели «Мец», украинец вышел в стартовом составе и провел 90 минут
Олег занимается переходом Алексея в клуб Турции и переговорами Владислава о компенсации