В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 14-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Боруссией Д». По киевскому времени игра начнется в 16:30.

Фрайбург

Не слишком стабильные результаты демонстрирует Фрайбург в текущем сезоне. За 13 поединков Бундеслиги клубу удалось набрать 16 зачетных пунктов – пока этого достаточно, чтобы занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета составляет всего 5 очков, столько же отделяет клуб от 7 места. В Кубке Германии команда дошла до четвертьфинала, где сыграет против «Герты Берлин».

В Лиге Европы немцы выглядят гораздо увереннее. За 6 туров им удалось добыть в борьбе 14 очков, позволяющих занимать 5-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от лидера за 2 тура до завершения основного этапа составляет 1 балл.

Боруссия Д

«Шмели» же демонстрируют достаточно привычные для себя результаты. После 13 раундов чемпионата на их счету есть 28 баллов, позволяющих находиться на 3-м месте в турнирной таблице. Однако от лидера, Баварии, желто-черные отстают уже на 9 очков. С Кубка Германии клуб вылетел на стадии 1/8 финала от «Байера».

За 6 поединков Лиги чемпионов немцам удалось завоевать 11 баллов. Такие результаты позволяют дортмундцам идти на 10 месте общей таблицы соревнований, отставая от топ-8 всего на 1 пункт.

Личные встречи

В последних 7 играх между клубами полное преимущество имеет «Боруссия». На счету клуба 7 побед.

Интересные факты

«Фрайбург» победил в каждом из 5 последних домашних матчей.

«Боруссия» пропустила 11 голов в текущем сезоне чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.

В 4/5 предыдущих матчах «Фрайбург» хранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 3 с коэффициентом 1.55.