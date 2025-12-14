Шахтер – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26
14 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Эпицентр Каменец-Подольский.
Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
УПЛ 2025/26. 16-й тур, 14 декабря
Шахтер – Эпицентр – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Педриньо, 9, Невертон, 20
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Педриньо, 9 мин.
⚽️ Педріньйо холоднокровно реалізував пенальті 👏#Shakhtar #ШахтарЕпіцентр pic.twitter.com/qmtDAlr0N3— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 14, 2025
ГОЛ! 2:0 Невертон, 20 мин.
🅰️ Очеретько асистує – Невертон забиває ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 14, 2025
🧡 Уже 2:0 у Львові! 😍#Shakhtar #ШахтарЕпіцентр pic.twitter.com/dN40ITdTMQ
Парижане победили «Мец» – 3:2