Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 18:37 | Обновлено 14 декабря 2025, 18:40
489
0

Шахтер – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26

14 декабря 2025, 18:37 | Обновлено 14 декабря 2025, 18:40
489
0
Шахтер – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арена Львов

14 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Эпицентр Каменец-Подольский.

Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 14 декабря

Шахтер – Эпицентр – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Педриньо, 9, Невертон, 20

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Педриньо, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Невертон, 20 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
