  Рекорд не устоял. Матеуш Фернандеш забил самый быстрый гол сезона АПЛ
Англия
14 декабря 2025, 16:36 | Обновлено 14 декабря 2025, 16:37
Рекорд не устоял. Матеуш Фернандеш забил самый быстрый гол сезона АПЛ

Игроку Вест Хэм Юнайтед понадобилось всего 29 секунд, чтобы отличиться в матче против Астон Виллы

Getty Images/Global Images Ukraine. Матеуш Фернандеш

Матеуш Фернандеш превзошел вчерашнее достижение Уго Экитике и стал новым рекордсменом сезона АПЛ, забив самый быстрый гол.

Игроку Вест Хэм Юнайтед понадобилось всего 29 секунд, чтобы открыть счет в матче 16-го тура против Астон Виллы.

Самые быстрые голы АПЛ в сезоне 2025/26

  • 00:29 – Матеуш Фернандеш (Вест Хэм Юнайтед, против Астон Вилли)
  • 00:46 – Уго Экитике (Ливерпуль, против Брайтона)
  • 00:52 – Малик Тшау (Ньюкасл Юнайтед, против Эвертона)
  • 00:59 – Фил Фоден (Манчестер Сити, против Лидс Юнайтед)
  • 01:02 – Бриан Мбемо (Манчестер Юнайтед, против Ливерпуля)
  • 01:23 – Никола Миленкович (автогол, Эвертон, против Ноттингем Форест)
  • 01:38 – Неко Уильямс (Ноттингем Форест, против Бернли)
  • 02:41 – Рауль Хименес (Фулхэм, против Астон Вилли)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм - Астон Вилла Вест Хэм Астон Вилла Уго Экитике Малик Тшау Фил Фоден Бриан Мбемо статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
