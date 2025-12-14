Рекорд не устоял. Матеуш Фернандеш забил самый быстрый гол сезона АПЛ

Матеуш Фернандеш превзошел вчерашнее достижение Уго Экитике и стал новым рекордсменом сезона АПЛ, забив самый быстрый гол.

Игроку Вест Хэм Юнайтед понадобилось всего 29 секунд, чтобы открыть счет в матче 16-го тура против Астон Виллы.

Самые быстрые голы АПЛ в сезоне 2025/26

00:29 – Матеуш Фернандеш (Вест Хэм Юнайтед, против Астон Вилли)

00:46 – Уго Экитике (Ливерпуль, против Брайтона)

00:52 – Малик Тшау (Ньюкасл Юнайтед, против Эвертона)

00:59 – Фил Фоден (Манчестер Сити, против Лидс Юнайтед)

01:02 – Бриан Мбемо (Манчестер Юнайтед, против Ливерпуля)

01:23 – Никола Миленкович (автогол, Эвертон, против Ноттингем Форест)

01:38 – Неко Уильямс (Ноттингем Форест, против Бернли)

02:41 – Рауль Хименес (Фулхэм, против Астон Вилли)