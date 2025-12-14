Англия14 декабря 2025, 16:36 | Обновлено 14 декабря 2025, 16:37
Рекорд не устоял. Матеуш Фернандеш забил самый быстрый гол сезона АПЛ
Игроку Вест Хэм Юнайтед понадобилось всего 29 секунд, чтобы отличиться в матче против Астон Виллы
Матеуш Фернандеш превзошел вчерашнее достижение Уго Экитике и стал новым рекордсменом сезона АПЛ, забив самый быстрый гол.
Игроку Вест Хэм Юнайтед понадобилось всего 29 секунд, чтобы открыть счет в матче 16-го тура против Астон Виллы.
Самые быстрые голы АПЛ в сезоне 2025/26
- 00:29 – Матеуш Фернандеш (Вест Хэм Юнайтед, против Астон Вилли)
- 00:46 – Уго Экитике (Ливерпуль, против Брайтона)
- 00:52 – Малик Тшау (Ньюкасл Юнайтед, против Эвертона)
- 00:59 – Фил Фоден (Манчестер Сити, против Лидс Юнайтед)
- 01:02 – Бриан Мбемо (Манчестер Юнайтед, против Ливерпуля)
- 01:23 – Никола Миленкович (автогол, Эвертон, против Ноттингем Форест)
- 01:38 – Неко Уильямс (Ноттингем Форест, против Бернли)
- 02:41 – Рауль Хименес (Фулхэм, против Астон Вилли)
There's another new fastest goal of the season... ⏱️— Premier League (@premierleague) December 14, 2025
29 seconds is all it took Mateus Fernandes to score against Aston Villa ⚡️ pic.twitter.com/eT4QFbfJtz
