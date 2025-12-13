Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как в матче Ливерпуль – Брайтон забили самый быстрый гол сезона АПЛ
Англия
13 декабря 2025, 18:13 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:14
795
1

ВИДЕО. Как в матче Ливерпуль – Брайтон забили самый быстрый гол сезона АПЛ

Уго Экитике понадобилось 46 секунд для того, чтобы поразить ворота соперников

13 декабря 2025, 18:13 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:14
795
1 Comments
ВИДЕО. Как в матче Ливерпуль – Брайтон забили самый быстрый гол сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Уго Экитике стал новым рекордсменом сезона АПЛ, забив самый быстрый гол.

Игроку Ливерпуля понадобилось всего 46 секунд, чтобы открыть счет в матче 16-го тура против Брайтона.

Французский нападающий на 6 секунд превзошел предыдущее достижение Малика Тшау из Ньюкасла.

Самые быстрые голы АПЛ в сезоне 2025/26

  1. 00:46 – Уго Экитике (Ливерпуль, против Брайтона)
  2. 00:52 – Малик Тшау (Ньюкасл Юнайтед, против Эвертона)
  3. 00:59 – Фил Фоден (Манчестер Сити, против Лидс Юнайтед)
  4. 01:02 – Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед, против Ливерпуля)
  5. 01:23 – Никола Миленкович (автогол, Эвертон, против Ноттингем Форест)
  6. 01:38 – Неко Уильямс (Ноттингем Форест, против Бернли)
  7. 02:41 – Рауль Хименес (Фулхэм, против Астон Вилли)

Ливерпуль выиграл первый тайм у Брайтона со счетом 1:0.

❗️ ВИДЕО. Как в матче Ливерпуль – Брайтон забили самый быстрый гол сезона АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Брентфорд – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Полесье – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Салах установил исторический рекорд АПЛ по ассистам, превзойдя Руни
Уго Экитике Ливерпуль Брайтон Ливерпуль - Брайтон видео голов и обзор рекорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Футбол | 13 декабря 2025, 07:22 4
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине

Богданов считает, что Костюка стоит оставить в клубе

В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Бокс | 13 декабря 2025, 09:12 3
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя

Александр не будет делить боксерский ринг с Джейком Полом

На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Футбол | 13.12.2025, 07:52
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
«Это не средний палец, а цифра». Проспер возмущен баном от УАФ
Футбол | 13.12.2025, 15:58
«Это не средний палец, а цифра». Проспер возмущен баном от УАФ
«Это не средний палец, а цифра». Проспер возмущен баном от УАФ
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 13.12.2025, 11:30
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Liverpool-FС
 
Ответить
0
Популярные новости
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 2
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
12.12.2025, 06:51 20
Футбол
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 4
Бокс
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем