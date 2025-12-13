Англия13 декабря 2025, 18:13 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:14
ВИДЕО. Как в матче Ливерпуль – Брайтон забили самый быстрый гол сезона АПЛ
Уго Экитике понадобилось 46 секунд для того, чтобы поразить ворота соперников
Уго Экитике стал новым рекордсменом сезона АПЛ, забив самый быстрый гол.
Игроку Ливерпуля понадобилось всего 46 секунд, чтобы открыть счет в матче 16-го тура против Брайтона.
Французский нападающий на 6 секунд превзошел предыдущее достижение Малика Тшау из Ньюкасла.
Самые быстрые голы АПЛ в сезоне 2025/26
- 00:46 – Уго Экитике (Ливерпуль, против Брайтона)
- 00:52 – Малик Тшау (Ньюкасл Юнайтед, против Эвертона)
- 00:59 – Фил Фоден (Манчестер Сити, против Лидс Юнайтед)
- 01:02 – Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед, против Ливерпуля)
- 01:23 – Никола Миленкович (автогол, Эвертон, против Ноттингем Форест)
- 01:38 – Неко Уильямс (Ноттингем Форест, против Бернли)
- 02:41 – Рауль Хименес (Фулхэм, против Астон Вилли)
Ливерпуль выиграл первый тайм у Брайтона со счетом 1:0.
