ВИДЕО. Как в матче Ливерпуль – Брайтон забили самый быстрый гол сезона АПЛ

Уго Экитике стал новым рекордсменом сезона АПЛ, забив самый быстрый гол.

Игроку Ливерпуля понадобилось всего 46 секунд, чтобы открыть счет в матче 16-го тура против Брайтона.

Французский нападающий на 6 секунд превзошел предыдущее достижение Малика Тшау из Ньюкасла.

Самые быстрые голы АПЛ в сезоне 2025/26

00:46 – Уго Экитике (Ливерпуль, против Брайтона) 00:52 – Малик Тшау (Ньюкасл Юнайтед, против Эвертона) 00:59 – Фил Фоден (Манчестер Сити, против Лидс Юнайтед) 01:02 – Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед, против Ливерпуля) 01:23 – Никола Миленкович (автогол, Эвертон, против Ноттингем Форест) 01:38 – Неко Уильямс (Ноттингем Форест, против Бернли) 02:41 – Рауль Хименес (Фулхэм, против Астон Вилли)

Ливерпуль выиграл первый тайм у Брайтона со счетом 1:0.

