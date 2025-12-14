Андрусв АРАУХО: «Постараемся вернуться еще более сильными в 2026 году»

В поединке 16-го тура УПЛ «Кривбасс» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Колосом». Легионер криворожского клуба Андрусв Араухо прокомментировал результат матча и рассказал о планах на отпуск.

– С трибун чувствовалась принципиальность матча. Много эмоций и жесткой борьбы. Твой комментарий по поводу противостояния.

– Да, это был непростой матч. Было много единоборств и напряженной борьбы. Мы играли против очень сильного соперника. Некоторое время контролировали ход игры, но, к сожалению, потеряли два очка дома. Это футбол. Поэтому постараемся вернуться еще сильнее в 2026 году.

– Впереди зимняя пауза. Расскажи о своих планах. Может быть, футболка Кривбасса поедет в Венесуэлу в качестве подарка?

– Считаю, что очень важно восстановить силы вместе с семьей. Самое ценное для меня – переосмыслить пройденный путь, сделать выводы, стремиться к прогрессу и исправить те моменты, где я ошибался на поле. Обязательно подарю футболки Кривбасса друзьям и родным. Ведь они всегда просят меня привезти сувенир из Украины.