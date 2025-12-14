Проведут мини-турнир. Левый Берег определился с планами на зимнюю паузу

Первую часть сезона «Левый Берег» завершил на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги. В клубе раскрыли план подготовки ко второй части чемпионата.

«Левый Берег» соберется вместе еще в этом году. 21-22 декабря команда проведет предновогодний мини-турнир на клубной базе.

Полноценный этап зимних сборов, включающий тренировочный процесс, контрольные матчи и планомерный набор оптимальной формы начнется в середине января

Основной объем работы футболисты «Левого Берега» будут выполнять на клубной базе. Кроме того, запланировано два выездных этапа подготовки в Закарпатье – с 12 по 26 февраля и со 2 по 14 марта, сообщает пресс-служба киевского клуба.