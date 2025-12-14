Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проведут мини-турнир. Левый Берег определился с планами на зимнюю паузу
Украина. Первая лига
14 декабря 2025, 12:04 | Обновлено 14 декабря 2025, 12:25
120
0

Проведут мини-турнир. Левый Берег определился с планами на зимнюю паузу

Подготовка команды ко второй части сезона будет включать в себя несколько этапов

14 декабря 2025, 12:04 | Обновлено 14 декабря 2025, 12:25
120
0
Проведут мини-турнир. Левый Берег определился с планами на зимнюю паузу
ФК Левый Берег

Первую часть сезона «Левый Берег» завершил на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги. В клубе раскрыли план подготовки ко второй части чемпионата.

«Левый Берег» соберется вместе еще в этом году. 21-22 декабря команда проведет предновогодний мини-турнир на клубной базе.

Полноценный этап зимних сборов, включающий тренировочный процесс, контрольные матчи и планомерный набор оптимальной формы начнется в середине января

Основной объем работы футболисты «Левого Берега» будут выполнять на клубной базе. Кроме того, запланировано два выездных этапа подготовки в Закарпатье – с 12 по 26 февраля и со 2 по 14 марта, сообщает пресс-служба киевского клуба.

По теме:
Даниил ВОЛЬСКИЙ: «На этот матч выйдем с очень хорошим настроением»
Не тривога. Перед стартом матчу СК Полтава – Рух виникли проблеми
Черноморец нацелился на форварда, но мешает трансферный бан
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
Футбол | 14 декабря 2025, 09:44 11
Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира

Президент футбольной ассоциации Клаудио Тапия обвиняется в незаконном обогащении

Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Футбол | 14 декабря 2025, 08:23 4
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко

Виталий может продолжить карьеру в «Милане»

Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Биатлон | 13.12.2025, 16:26
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Футбол | 14.12.2025, 12:53
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
Футбол | 13.12.2025, 22:06
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
12.12.2025, 15:16
Футзал
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
12.12.2025, 08:52 16
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем