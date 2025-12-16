Фиорентине посоветовали подписать одного из главных бриллиантов Динамо

Итальянский журналист Энцо Буччони поделился впечатлениями после матча 5-го тура основного этапа Лиги конференций, в котором «Фиорентина» одолела киевское «Динамо» со счетом 2:1.

По его мнению, результат поединка был прогнозируемым, учитывая трудности, которые сейчас переживает украинский клуб. В то же время Буччони отдельно отметил игру 19-летнего центрального защитника киевлян Владислава Захарченко. Журналист подчеркнул, что молодой защитник произвел сильное впечатление своей уверенностью и качеством действий, и отметил, что «Фиорентине» стоило бы обратить внимание на этого футболиста и поинтересоваться его трансферной стоимостью

В этом сезоне Захарченко провел пять матчей. Украинец начал регулярно привлекаться в основную команду после прихода Игоря Костюка.