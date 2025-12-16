Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фиорентине посоветовали подписать одного из главных бриллиантов Динамо
Италия
16 декабря 2025, 04:32 |
Фиорентине посоветовали подписать одного из главных бриллиантов Динамо

Итальянским журналистам понравился Захарченко

Фиорентине посоветовали подписать одного из главных бриллиантов Динамо
ФК Динамо. Владислав Захарченко

Итальянский журналист Энцо Буччони поделился впечатлениями после матча 5-го тура основного этапа Лиги конференций, в котором «Фиорентина» одолела киевское «Динамо» со счетом 2:1.

По его мнению, результат поединка был прогнозируемым, учитывая трудности, которые сейчас переживает украинский клуб. В то же время Буччони отдельно отметил игру 19-летнего центрального защитника киевлян Владислава Захарченко. Журналист подчеркнул, что молодой защитник произвел сильное впечатление своей уверенностью и качеством действий, и отметил, что «Фиорентине» стоило бы обратить внимание на этого футболиста и поинтересоваться его трансферной стоимостью

В этом сезоне Захарченко провел пять матчей. Украинец начал регулярно привлекаться в основную команду после прихода Игоря Костюка.

Динамо Киев Владислав Захарченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Фиорентина Лига конференций
Дмитрий Олийченко Источник: ViolaNews.com
