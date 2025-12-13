Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛУПАШКО на фоне слухов об увольнении: «Ты будто остался один против всех»
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 20:29 | Обновлено 13 декабря 2025, 20:33
Тренер Карпат оценил первую часть сезона

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Наставник Карпат Владислав Лупашко на фоне слухов об увольнении дал развернутый комментарий после поражения от Полесья со счетом 2:3.

«Ехали не за ничьей даже, но понимали уровень соперника. Хотели отыграться и сравнять счет. Не удалось. Пропустили подряд два гола против такого оппонента, но было важно не опускать руки ради тех фанов, кто приехал на стадион. Команда не сдавалась, и я считаю, что мы должны были забивать третий мяч. Голы – огромная проблема команды. Сложный период у нас».

«Самое важное – психология, и есть давление на игроков и тренерский штаб. Чувствуешь, что остался один против всех и против всего, что говорит о тебе. Как будто ты один остался, и это давит на игроков. Хочу поблагодарить жену, которая всегда со мной и поддерживает. И благодарю ребят заа работу. Когда сложные ситуации, то все разваливается обычно. У нас этого нет, и это показатель, что у нас хорошая атмосфера и все на уровне».

«Нужна поддержка, чтобы это давление ушло. Первая часть сезон? Конечно, я недоволен, о чем говорить. Столько мелких деталей, и были качели. В каждом матче детали влияли на результат, и нам нужно это пройти и не сдаться», – сказал Лупашко.

По теме:
Камбэк не удался. Полесье одолело Карпаты
СКРИПНИК: «Не понравился мне тайм. Пропустили детский первый гол»
Руслан Костышин провел 450-й матч в УПЛ в качестве игрока и тренера
Карпаты Львов Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Полесье - Карпаты
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

