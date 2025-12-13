ФОТО. Слот впервые после скандального интервью Салаха выпустил его на поле
Мохамед вышел на 26-й минуте матча Ливерпуль – Брайтон вместо Джо Гомеса
33-летний вингер Ливерпуля Мохамед Салах вышел на поле в матче 16-го тура АПЛ 2025/26 против команды Брайтон.
Наставник мерсисайдцев Арне Слот выпустил египтянина на поле на 26-й минуте встречи вместо травмированного Джо Гомеса.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Болельщики на Энфилде встретили Салах бурными овациями. Мохамед впервые после скандального интервью, в котором обвинил Слота и Ливерпуль в неуважении, играет за клуб.
Ливерпуль выиграл первый тайм у Брайтон со счетом 1:0 благодаря голу Уго Экитике на 46-й секунде – это самый быстрый забитый мяч в текущем сезоне АПЛ.
ФОТО. Слот впервые после скандального интервью Салаха выпустил его на поле
26' - Salah replaces Gomez 🔄— Liverpool FC (@LFC) December 13, 2025
[1-0] #LIVBHA pic.twitter.com/maD4i7aGhB
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Богданов считает, что Костюка стоит оставить в клубе
Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26