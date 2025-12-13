33-летний вингер Ливерпуля Мохамед Салах вышел на поле в матче 16-го тура АПЛ 2025/26 против команды Брайтон.

Наставник мерсисайдцев Арне Слот выпустил египтянина на поле на 26-й минуте встречи вместо травмированного Джо Гомеса.

Болельщики на Энфилде встретили Салах бурными овациями. Мохамед впервые после скандального интервью, в котором обвинил Слота и Ливерпуль в неуважении, играет за клуб.

Ливерпуль выиграл первый тайм у Брайтон со счетом 1:0 благодаря голу Уго Экитике на 46-й секунде – это самый быстрый забитый мяч в текущем сезоне АПЛ.

ФОТО. Слот впервые после скандального интервью Салаха выпустил его на поле

