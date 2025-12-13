Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура УПЛ Полесье – Карпаты
Встреча состоится 13 декабря и начнется в 18:00 по Киеву
Наставники команды Полесье Житомир и Карпаты Львов – Руслан Ротань и Владислав Лупашко – назвали стартовые составы на матч 16-го тура УПЛ 2025/26.
Поединок начнется 13 декабря в 18:00 на стадионе «Центральный» в Житомире. Встречу рассудит рефери Александр Афанасьев.
Ротань пропустит эту игру – КДК УАФ дисквалифицировало коуча на 5 матчей (из которых 2 условно) за непристойные поведения и высказывания в сторону арбитра в предыдущем туре против Руха (0:1).
В таблице УПЛ Полесье с 27 очками занимает третье место. У Карпат в активе 19 пунктов и девятая строчка.
Стартовые составы на матч Полесье – Карпаты
