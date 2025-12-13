Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 17:05
0

Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура УПЛ Полесье – Карпаты

Встреча состоится 13 декабря и начнется в 18:00 по Киеву

Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура УПЛ Полесье – Карпаты
Коллаж Sport.ua

Наставники команды Полесье Житомир и Карпаты Львов – Руслан Ротань и Владислав Лупашко – назвали стартовые составы на матч 16-го тура УПЛ 2025/26.

Поединок начнется 13 декабря в 18:00 на стадионе «Центральный» в Житомире. Встречу рассудит рефери Александр Афанасьев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ротань пропустит эту игру – КДК УАФ дисквалифицировало коуча на 5 матчей (из которых 2 условно) за непристойные поведения и высказывания в сторону арбитра в предыдущем туре против Руха (0:1).

В таблице УПЛ Полесье с 27 очками занимает третье место. У Карпат в активе 19 пунктов и девятая строчка.

Стартовые составы на матч Полесье – Карпаты

ЛНЗ Черкассы – Заря – 2:0. Лидера УПЛ не остановить. Видео голов и обзор
Олег ИЛЬИН: «Такие мячи пропускать нельзя»
Первая строчка гарантирована минимум на два месяца. ЛНЗ победил Зарю
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
