Чемпионат Италии
Парма
13.12.2025 19:00 - : -
Лацио
Италия
13 декабря 2025, 16:11 | Обновлено 13 декабря 2025, 16:12
57
0

Парма – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок начнется 13 декабря в 19:00 по Киеву

13 декабря 2025, 16:11 | Обновлено 13 декабря 2025, 16:12
57
0
Парма – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря, в рамках 15 тура Серии А, между собой сыграют Парма – Лацио. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Парма

Текущий сезон складывается непросто для Пармы, команда занимает скромное 14 место в Серии А, отрыв от опасной зоны составляет 4 очка. В последнем туре удалось в тяжелой борьбе одолеть в гостях прямого конкурента Пизу – 1:0, судьбу встречи решил реализованный пенальти, в концовке первого тайма.

У клуба наблюдается прогресс, 7 набранных очков в четырех туров, столько же, сколько набрали за стартовые десять игр. Непонятно чего ожидать и от молодого тренера Карлоса Куэски, который ранее работал много с молодежью, а также был ассистентом Артеты. Расклад сейчас таков, что надо избежать борьбы за выживание. Предстоящий матч из-за повреждений пропустят Чиркати, Фриган, Ндиайе, Сузуки.

Лацио

Можно не сомневаться в том, что перед началом сезона, перед столичным клубом стояла задача финишировать в топ-4 чемпионата. Пока Лацио далек от своей цели, только десятое место и отставание 8 очков от первого квартета. На еврокубки пожаловаться нельзя, ведь клуб просто там не играет.

В последнем туре подопечные Маурицио Сарри расписали мировую дома с Болоньей – 1:1, оба мяча были забиты еще в первом тайме. Форма команды вызывает немало вопросов, ведь удалось одержать всего одну победу в четырех матчах. Есть небольшая надежда на Кубок Италии, там римляне дошли до четвертьфинала, где сыграют против упомянутой Болоньи. У клуба тоже немало кадровых потерь, не помогут партнерам Жиго, Хила, Хюсай, Исаксен, Ровелла.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды выдали два результативных матча, на своей арене Парма выиграла 3:1, а в гостях расписала результативную ничью – 2:2.

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках и не могут быть довольны своим положением. По статусу Лацио выше, как и в турнирной таблице, поэтому римлян считают небольшими фаворитами.

Парма играет на своем поле, это важное преимущество в таком непростом матче. Ожидаю напряженной битвы, в которой все будет зависеть от реализации моментов. Рабочей здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 2,05.

Прогноз Sport.ua
Парма
13 декабря 2025 -
19:00
Лацио
Парма Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
