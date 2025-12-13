Лацио играл вдевятером, но сумел набрать три очка в Серии A

Лацио в непростом матче чемпионата Италии сумел на выезде обыграть Парму со счетом 1:0. При этом римская команда играла вдевятером – сперва удаление случилось в конце первого тайма, а затем в середине второго.

Орлы набрали 22 очка и поднялись в топ-8 Серии A.

В еще одной встрече Торино обыграл Кремонезе и стал 12-м.

Чемпионат Италии. 15-й тур

Торино – Кремонезе 1:0

Гол: Влашич, 27

Парма – Лацио 0:1

Гол: Нослин, 82

Удалены: Дзакканьи, 42, Башич, 77

Турнирная таблица