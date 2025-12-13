Италия13 декабря 2025, 21:17 | Обновлено 13 декабря 2025, 22:03
Лацио играл вдевятером, но сумел набрать три очка в Серии A
Римляне обыграли Парму
Лацио в непростом матче чемпионата Италии сумел на выезде обыграть Парму со счетом 1:0. При этом римская команда играла вдевятером – сперва удаление случилось в конце первого тайма, а затем в середине второго.
Орлы набрали 22 очка и поднялись в топ-8 Серии A.
В еще одной встрече Торино обыграл Кремонезе и стал 12-м.
Чемпионат Италии. 15-й тур
Торино – Кремонезе 1:0
Гол: Влашич, 27
Парма – Лацио 0:1
Гол: Нослин, 82
Удалены: Дзакканьи, 42, Башич, 77
