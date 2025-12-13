«Это не средний палец, а цифра». Проспер возмущен баном от УАФ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал атакующего хавбека ЛНЗ Проспера Оба на три матча за непристойные жесты – игрок показывал арбитрам средний палец.

По информации УПЛ-ТБ, Оба был возмущен наказанием и пытался объяснить, что ничего плохого не имел в виду.

У Проспера было такое объяснение: «В Нигерии это не средний палец как оскорбление – у нас так показывают единицу».

Это футболист и пытался доказать, но УАФ такое доказательство не убедило.

Проспер, который близок к переходу в Шахтер, получил бан на три матча (1 условно).