Украина. Премьер лига13 декабря 2025, 15:41 | Обновлено 13 декабря 2025, 15:48
«Это не средний палец, а цифра». Проспер возмущен баном от УАФ
Доказательства Оба не убедили
13 декабря 2025, 15:41 | Обновлено 13 декабря 2025, 15:48
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал атакующего хавбека ЛНЗ Проспера Оба на три матча за непристойные жесты – игрок показывал арбитрам средний палец.
По информации УПЛ-ТБ, Оба был возмущен наказанием и пытался объяснить, что ничего плохого не имел в виду.
У Проспера было такое объяснение: «В Нигерии это не средний палец как оскорбление – у нас так показывают единицу».
Это футболист и пытался доказать, но УАФ такое доказательство не убедило.
Проспер, который близок к переходу в Шахтер, получил бан на три матча (1 условно).
