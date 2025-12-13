Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Ангелина Калинина – Кристина Букша. Прогноз на полуфинал WTA 125 в Лиможе
13 декабря 2025, 14:15 | Обновлено 13 декабря 2025, 14:16
Ангелина Калинина – Кристина Букша. Прогноз на полуфинал WTA 125 в Лиможе

Поединок пройдет 13 декабря и начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву

Ангелина Калинина – Кристина Букша. Прогноз на полуфинал WTA 125 в Лиможе
WTA. Ангелина Калинина

13 декабря, в полуфинале теннисного турнира во французском Лиможе сыграют Ангелина Калинина (WTA 155) и Кристина Букша (WTA 54).

Матч начнется в 17:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ангелина Калинина

Украинская спортсменка не может себе занести в актив этот сезон, 12 побед при 13 поражениях и потеря 100 позиций в мировом рейтинге. Последние полгода Калинина и вовсе не играла, поэтому сильного выступления в Лиможе от нее не ждали, но Ангелина уже в полуфинале.

Начала украинка с разгромной победы над Катинкой фон Дайхманн из Лихтенштейна – 6:2, 6:2. Во втором матче удалось справиться с крепкой британкой Соней Картал – 7:6, 1:6, 6:1. Последнюю встречу Калинина выиграла у американки Алиши Спаркс – 7:5, 1:6, 6:3. Выступление на турнире уже можно считать успешным, учитывая длительный простой.

Кристина Букша

Испанскую спортсменку можно считать неплохим середняком мирового тенниса. Титулов Букса в этом сезоне не брала, выиграв 37 матчей при 31 поражении, что позволило подняться почти на 50 позиций в рейтинге. На предыдущем турнире WTA 250 в Гонконге теннисистка дошла до финала, где уступила в трех сетах сильной Виктории Мбоко.

В Лиможе испанка пока не чувствует сопротивления, она громила всех своих соперниц, первой жертвой стала сербка Костович – 6:4, 6:0. Не было шансов и у француженки Леметр – 6:2, 6:2. Ожидалась борьба с хорваткой Ружич, но Букша выиграла за 54 минуты – 6:1, 6:0. Результаты пока впечатляют, но сейчас теннисистке придется сыграть против умелой и опытной соперницы, которая сражается до последнего мяча.

Прогноз

Между собой сыграют теннисистки, которые ранее никогда не пересекались. Букмекеры считают испанку явным фаворитом, в первую очередь из-за того, что на первая сеяная, а также находится на сто строчек выше в рейтинге. Калинина давно не играла, а Букша в хорошей форме.

Уровень мотивации будет высоким, ведь на кону путевка в финал. Украинка точно не уступает в классе сопернице, а если поймает свою игру, будут шансы на победу. Поставлю на победу Калининой с форой +4,5 гейма за 1,83.

Прогноз Sport.ua
Ангелина Калинина
13.12.2025 -
17:30
Кристина Букша
Фора Калининой (+4.5) 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Ангелина Калинина Кристина Букша WTA Лимож прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
