13 декабря на Сон Моиш пройдет матч 16-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Эльче.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Мальорка

Команда относительно недавно падала даже на уровень третьего дивизиона, а уж в Сегунду падала регулярно. Этот статус лифта был нивелирован при Агирре. А напоследок, перед отъездом на родину, мексиканец довел подопечных до кубкового финала. Казалось, что его удачно поменяли: его преемник, Аррасате, на деле продемонстрировал настрой бороться за еврокубки. Да, не получилось, но с 48 очками заняли десятое место.

Но сейчас Ягоба со своими подопечными разочаровывает. В первых шести поединках и вовсе было только пара ничьих при обилии поражений. Да и потом победы были в основном в рамках кубка. Даже в прошлом туре ограничились только нулевой ничьей против новичка-аутсайдера, Овьедо. В итоге с четырнадцатью очками клуб держится над самой зоной вылета, на семнадцатой позиции.

Эльче

Клуб несколько последних лет провел в Сегунде. Более того, если сразу после вылета туда он активно боролся за возвращение с ходу, то в 2023/2024 было только унылое одиннадцатое место. Впрочем, с этим не хотели мириться, и со следующим наставником уж точно угадали. Ведь Эдер Сарабия с первой же попытки поднял своих новых подопечных напрямую в Примеру!

Более того, сейчас команда ведет борьбу не за выживание, что ей многие прогнозировали, а за еврокубки! С учетом того, что в прошлом сезоне было разгромлено 3-0 Жирону, теперь побед стало поровну с поражениями, по четыре. Пока что удалось подняться на девятую позицию, но в целом новичок пока что потенциально остается главным открытием этой темпорады.

Статистика личных встреч

Вот уже семь очных поединков кряду не проигрывает Эльче - и выиграл дважды в трех крайних матчей с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы все-таки верят больше в победу хозяев поля. Но все же у гостей отличный тонус, да и есть мотивация - бьются за еврокубки. Как минимум, не проиграть на выезде они способны (коэффициент - 1,60).