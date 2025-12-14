Атлетико вырвал победу над Валенсией, Эспаньол закрепился на пятом месте

В субботу, 13 декабря, состоялись несколько матчей 16-го тура испанской Ла Лиги. Один из самых интересных поединков был сыгран в Мадриде, где «Атлетико» вырвал победу в противостоянии с «Валенсией» – 2:1.

В первом тайме полузащитник Коке вывел мадридскую команду вперед, однако во второй половине игры «летучие мыши» сумели восстановить паритет усилиями аргентинца Бельтрана.

На 74-й минуте французский форвард Антуан Гризманн принес победу «Атлетико», которая и позволила набрать три балла.

«Эспаньол» на выезде одолел «Хетафе» со счетом 1:0 и продолжает борьбу за еврокубки, закрепившись на пятой позиции. «Мальорка» забила четыре гола в поединке с «Эльче» – трижды в чужие ворота, один раз огорчили своего вратаря.

Испанская Ла Лига, 16-й тур. 13 декабря

Атлетико Мадрид – Валенсия – 2:1

Голы: Коке, 17, Гризманн, 74 – Бельтран, 63

Видеообзор матча:

Хетафе – Эспаньол – 0:1

Гол: Кабрера, 53

Видеообзор матча:

Мальорка – Эльче – 3:1

Голы: Морланес, 5, Маскарель, 82, Мурики, 89 – Маффео, 21 (автогол)

Видеообзор матча: