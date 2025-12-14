Атлетико вырвал победу над Валенсией, Эспаньол закрепился на пятом месте
В субботу, 13 декабря, состоялись несколько матчей 16-го тура испанской Ла Лиги. Один из самых интересных поединков был сыгран в Мадриде, где «Атлетико» вырвал победу в противостоянии с «Валенсией» – 2:1.
В первом тайме полузащитник Коке вывел мадридскую команду вперед, однако во второй половине игры «летучие мыши» сумели восстановить паритет усилиями аргентинца Бельтрана.
На 74-й минуте французский форвард Антуан Гризманн принес победу «Атлетико», которая и позволила набрать три балла.
«Эспаньол» на выезде одолел «Хетафе» со счетом 1:0 и продолжает борьбу за еврокубки, закрепившись на пятой позиции. «Мальорка» забила четыре гола в поединке с «Эльче» – трижды в чужие ворота, один раз огорчили своего вратаря.
Испанская Ла Лига, 16-й тур. 13 декабря
Атлетико Мадрид – Валенсия – 2:1
Голы: Коке, 17, Гризманн, 74 – Бельтран, 63
Хетафе – Эспаньол – 0:1
Гол: Кабрера, 53
Мальорка – Эльче – 3:1
Голы: Морланес, 5, Маскарель, 82, Мурики, 89 – Маффео, 21 (автогол)
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|17
|14
|1
|2
|49 - 20
|21.12.25 17:15 Вильярреал - Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао
|43
|2
|Реал Мадрид
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|14.12.25 22:00 Алавес - Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид
|36
|3
|Вильярреал
|15
|11
|2
|2
|31 - 13
|14.12.25 19:30 Леванте - Вильярреал06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано
|35
|4
|Атлетико Мадрид
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|21.12.25 15:00 Жирона - Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид
|34
|5
|Эспаньол
|16
|9
|3
|4
|20 - 16
|22.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал
|30
|6
|Бетис
|15
|6
|6
|3
|25 - 19
|15.12.25 22:00 Райо Вальекано - Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка
|24
|7
|Атлетик Бильбао
|16
|7
|2
|7
|15 - 20
|14.12.25 17:15 Сельта - Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо
|23
|8
|Хетафе
|16
|6
|2
|8
|13 - 18
|21.12.25 22:00 Бетис - Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе
|20
|9
|Эльче
|16
|4
|7
|5
|19 - 20
|21.12.25 19:30 Эльче - Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад
|19
|10
|Сельта
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|14.12.25 17:15 Сельта - Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта
|19
|11
|Алавес
|15
|5
|3
|7
|13 - 15
|14.12.25 22:00 Алавес - Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол
|18
|12
|Райо Вальекано
|15
|4
|5
|6
|13 - 16
|15.12.25 22:00 Райо Вальекано - Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано
|17
|13
|Севилья
|15
|5
|2
|8
|20 - 24
|14.12.25 15:00 Севилья - Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья
|17
|14
|Мальорка
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|19.12.25 22:00 Валенсия - Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе
|17
|15
|Реал Сосьедад
|16
|4
|4
|8
|20 - 24
|20.12.25 17:15 Леванте - Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад
|16
|16
|Осасуна
|16
|4
|3
|9
|14 - 20
|20.12.25 19:30 Осасуна - Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна
|15
|17
|Валенсия
|16
|3
|6
|7
|15 - 25
|19.12.25 22:00 Валенсия - Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис
|15
|18
|Жирона
|16
|3
|6
|7
|15 - 30
|21.12.25 15:00 Жирона - Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес
|15
|19
|Реал Овьедо
|15
|2
|4
|9
|7 - 22
|14.12.25 15:00 Севилья - Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна
|10
|20
|Леванте
|15
|2
|3
|10
|16 - 28
|14.12.25 19:30 Леванте - Вильярреал08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта
|9
