  Атлетико вырвал победу над Валенсией, Эспаньол закрепился на пятом месте
Чемпионат Испании
Хетафе
13.12.2025 22:00 – FT 0 : 1
Эспаньол
Испания
14 декабря 2025, 08:44 | Обновлено 14 декабря 2025, 09:59
Атлетико вырвал победу над Валенсией, Эспаньол закрепился на пятом месте

В субботу, 13 декабря, состоялись несколько матчей 16-го тура испанской Ла Лиги

Атлетико вырвал победу над Валенсией, Эспаньол закрепился на пятом месте
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 13 декабря, состоялись несколько матчей 16-го тура испанской Ла Лиги. Один из самых интересных поединков был сыгран в Мадриде, где «Атлетико» вырвал победу в противостоянии с «Валенсией» – 2:1.

В первом тайме полузащитник Коке вывел мадридскую команду вперед, однако во второй половине игры «летучие мыши» сумели восстановить паритет усилиями аргентинца Бельтрана.

На 74-й минуте французский форвард Антуан Гризманн принес победу «Атлетико», которая и позволила набрать три балла.

«Эспаньол» на выезде одолел «Хетафе» со счетом 1:0 и продолжает борьбу за еврокубки, закрепившись на пятой позиции. «Мальорка» забила четыре гола в поединке с «Эльче» – трижды в чужие ворота, один раз огорчили своего вратаря.

Испанская Ла Лига, 16-й тур. 13 декабря

Атлетико Мадрид – Валенсия – 2:1
Голы: Коке, 17, Гризманн, 74 – Бельтран, 63
Видеообзор матча:

Хетафе – Эспаньол – 0:1
Гол: Кабрера, 53
Видеообзор матча:

Мальорка – Эльче – 3:1
Голы: Морланес, 5, Маскарель, 82, Мурики, 89 – Маффео, 21 (автогол)
Видеообзор матча:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 17 14 1 2 49 - 20 21.12.25 17:15 Вильярреал - Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао 43
2 Реал Мадрид 16 11 3 2 32 - 15 14.12.25 22:00 Алавес - Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31 - 13 14.12.25 19:30 Леванте - Вильярреал06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано 35
4 Атлетико Мадрид 17 10 4 3 30 - 16 21.12.25 15:00 Жирона - Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид02.12.25 Барселона 3:1 Атлетико Мадрид29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20 - 16 22.12.25 22:00 Атлетик Бильбао - Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал 30
6 Бетис 15 6 6 3 25 - 19 15.12.25 22:00 Райо Вальекано - Бетис06.12.25 Бетис 3:5 Барселона30.11.25 Севилья 0:2 Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка 24
7 Атлетик Бильбао 16 7 2 7 15 - 20 14.12.25 17:15 Сельта - Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид03.12.25 Атлетик Бильбао 0:3 Реал Мадрид29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо 23
8 Хетафе 16 6 2 8 13 - 18 21.12.25 22:00 Бетис - Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе 20
9 Эльче 16 4 7 5 19 - 20 21.12.25 19:30 Эльче - Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона28.11.25 Хетафе 1:0 Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад 19
10 Сельта 15 4 7 4 18 - 19 14.12.25 17:15 Сельта - Атлетик Бильбао07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта30.11.25 Сельта 0:1 Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта 19
11 Алавес 15 5 3 7 13 - 15 14.12.25 22:00 Алавес - Реал Мадрид06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад29.11.25 Барселона 3:1 Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол 18
12 Райо Вальекано 15 4 5 6 13 - 16 15.12.25 22:00 Райо Вальекано - Бетис07.12.25 Эспаньол 1:0 Райо Вальекано01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано 17
13 Севилья 15 5 2 8 20 - 24 14.12.25 15:00 Севилья - Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья30.11.25 Севилья 0:2 Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья 17
14 Мальорка 16 4 5 7 18 - 23 19.12.25 22:00 Валенсия - Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20 - 24 20.12.25 17:15 Леванте - Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона06.12.25 Алавес 1:0 Реал Сосьедад30.11.25 Реал Сосьедад 2:3 Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14 - 20 20.12.25 19:30 Осасуна - Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Мальорка 2:2 Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна 15
17 Валенсия 16 3 6 7 15 - 25 19.12.25 22:00 Валенсия - Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья01.12.25 Райо Вальекано 1:1 Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис 15
18 Жирона 16 3 6 7 15 - 30 21.12.25 15:00 Жирона - Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона07.12.25 Эльче 3:0 Жирона30.11.25 Жирона 1:1 Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес 15
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7 - 22 14.12.25 15:00 Севилья - Реал Овьедо05.12.25 Реал Овьедо 0:0 Мальорка29.11.25 Атлетико Мадрид 2:0 Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна 10
20 Леванте 15 2 3 10 16 - 28 14.12.25 19:30 Леванте - Вильярреал08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте29.11.25 Леванте 0:2 Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта 9
Полная таблица

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Кабрера (Эспаньол), асcист Эдуардо Экспозито Хаэн.
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико Мадрид Валенсия Коке (Хорхе Меродио) Лукас Бельтран Антуан Гризманн Хетафе Эспаньол Атлетико - Валенсия Леандро Кабрера Мальорка Эльче Пабло Маффео Ведат Мурики
