С харьковского Металлиста снят один из трансферных банов
Речь идет о деле английского легионера Кадима Харриса
Харьковский «Металлист» сделал важный шаг к возобновлению полноценной трансферной деятельности.
Один из трансферных банов скрылся с официального сайта ФИФА. Он касался дела английского легионера Кадима Харриса, игравшего за Металлист в 2021-2022 годах (11 матчей и 1 гол в УПЛ).
Этот вопрос был наиболее сложным с юридической точки зрения, поэтому его успешное закрытие существенно повышает шансы быстрого снятия остальных трансферных запретов. В клубе демонстрируют активное движение в этом направлении и намерены окончательно урегулировать все открытые дела.
Харьковский «Металлист» может полностью избавиться от трансферных банов уже в ближайшее время, что откроет путь к усилению состава.
Трансферные баны харьковского Металлиста
