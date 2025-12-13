С харьковского Металлиста снят один из трансферных банов

Харьковский «Металлист» сделал важный шаг к возобновлению полноценной трансферной деятельности.

Один из трансферных банов скрылся с официального сайта ФИФА. Он касался дела английского легионера Кадима Харриса, игравшего за Металлист в 2021-2022 годах (11 матчей и 1 гол в УПЛ).

Этот вопрос был наиболее сложным с юридической точки зрения, поэтому его успешное закрытие существенно повышает шансы быстрого снятия остальных трансферных запретов. В клубе демонстрируют активное движение в этом направлении и намерены окончательно урегулировать все открытые дела.

Харьковский «Металлист» может полностью избавиться от трансферных банов уже в ближайшее время, что откроет путь к усилению состава.

Трансферные баны харьковского Металлиста