  4. ВИДЕО. Удар Михайленко претендует на лучший гол тура в Лиге конференций
Лига конференций
12 декабря 2025, 22:53 | Обновлено 12 декабря 2025, 23:03
180
0

Киевское Динамо в Флоренции уступило итальянской Фиорентине

180
0
ФК Динамо. Николай Михайленко

Названы претенденты на лучший голи 5-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В состав номинантов вошел удар хавбека Динамо Николая Михайленко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо в Флоренции уступило итальянской Фиорентине со счетом 1:2.

Николай Михайленко отличился точным дальним ударов на 55-й минуте матча.

У команды Игоря Костюка осталось 3 очка (28-е место), и Динамо потеряло все шансы на выход в плей-офф.

На лучший гол 5-го тура Лиги конференций претендуют:

  • Разван Марин (АЕК Афины)
  • Николай Михайленко (Динамо Киев)
  • Абубакари Койта (АЕК Афины)
  • Стивен Нсимба (Университатя Крайова)

Фиорентина Динамо Киев видео голов и обзор Лига конференций Николай Михайленко Фиорентина - Динамо Разван Марин лучший гол АЕК Афины Университатя Крайова
Николай Степанов Источник: УЕФА
