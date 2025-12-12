Названы претенденты на лучший голи 5-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В состав номинантов вошел удар хавбека Динамо Николая Михайленко.

Киевское Динамо в Флоренции уступило итальянской Фиорентине со счетом 1:2.

Николай Михайленко отличился точным дальним ударов на 55-й минуте матча.

У команды Игоря Костюка осталось 3 очка (28-е место), и Динамо потеряло все шансы на выход в плей-офф.

На лучший гол 5-го тура Лиги конференций претендуют:

Разван Марин (АЕК Афины)

Николай Михайленко (Динамо Киев)

Абубакари Койта (АЕК Афины)

Стивен Нсимба (Университатя Крайова)

ВИДЕО. Удар Михайленко претендует на лучший гол тура в Лиге конференций