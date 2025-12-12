ВИДЕО. Удар Михайленко претендует на лучший гол тура в Лиге конференций
Киевское Динамо в Флоренции уступило итальянской Фиорентине
Названы претенденты на лучший голи 5-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.
В состав номинантов вошел удар хавбека Динамо Николая Михайленко.
Киевское Динамо в Флоренции уступило итальянской Фиорентине со счетом 1:2.
Николай Михайленко отличился точным дальним ударов на 55-й минуте матча.
У команды Игоря Костюка осталось 3 очка (28-е место), и Динамо потеряло все шансы на выход в плей-офф.
На лучший гол 5-го тура Лиги конференций претендуют:
- Разван Марин (АЕК Афины)
- Николай Михайленко (Динамо Киев)
- Абубакари Койта (АЕК Афины)
- Стивен Нсимба (Университатя Крайова)
Marin // Mykhailenko // Koita // Nsimba 🔝⚽️— UEFA Conference League (@Conf_League) December 11, 2025
Four stunning finishes in the Conference League today, which is your favourite? 👀@FlixBus_DE | #UECLGOTD
