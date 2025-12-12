Известный тренер: «Динамовское сердце – на первом месте для Суркисов»

Вчера киевское «Динамо» потерпело очередное поражение в Лиге конференций УЕФА. Подопечные Игоря Костюка уступили в выездном матче итальянской «Фиорентине» – 1:2.

Впечатлениями от игры с корреспондентом Sport.ua поделился экс-динамовец, а ныне наставник «Александрии-2» Владимир Шаран.

– Мы прекрасно понимали, что Фиорентина считалась фаворитом в этом поединке. Несмотря на то, что в чемпионате Италии она очень плохо играет и находится на последнем месте в турнирной таблице. У флорентийской команды действительно есть проблемы – проблемы в защите. Если говорить о первом тайме, то индивидуальное мастерство игроков Фиорентины сказывалось. Нападающий Мойзе Кин забил хороший мяч, внеся вклад в победу его команды. До перерыва Динамо действовало как-то неуверенно, а вот во втором тайме киевляне мне понравились. Они играли неплохо, выглядели увереннее и забили красивый мяч. Но опять же: не хватило опыта, который должен быть в таких играх. Все решило индивидуальное мастерство, хорошая передача и завершающий удар. На подборе наш Николай Шапаренко не ожидал, что мяч отлетит в ту сторону – и он не успел на добивании. В целом же, повторюсь, во второй половине поединка Динамо понравилось.

– Тренерская рука Игоря Костюка в этой игре в чем-то уже сказалась?

– Еще слишком мало времени прошло, чтобы это проявилось. Игорь Костюк еще после первого поражения от Полтавы сказал, что команда физически не готова и что нужно действовать иначе – быстрее работать с мячом, двигаться. Поэтому за тот период времени, сколько этот тренер работает с командой, трудно что-либо сказать. И все же есть некоторые моменты, которые можно отметить. В частности, в составе уже не первый раз появляется центральный защитник Владислав Захарченко – молодой, но довольно неплохой игрок этого амплуа. А раньше, в поединке с Кудровкой, на поле появлялось еще несколько молодых ребят – Богдан Редушко, Матвей Пономаренко. То есть исполняющий обязанности главного тренера подпускает в состав своих подопечных из команды U-19, возможности которых он хорошо знает. У Игоря Костюка хоть и небольшой, но опыт выступлений в еврокубках есть с той же молодежной командой Динамо. Так что можно сказать, что он чувствовал себя уверенно.

– Каких изменений лучше ожидать в «Динамо»?

– Об изменениях пока рано говорить. Команда должна пройти зимние сборы, а уже потом о чем-нибудь можно будет говорить. При условии, что Игорь Костюк останется работать с главной динамовской командой и в клубе не будут искать другого тренера. Впрочем, я думаю, что новую кандидатуру в Динамо все-таки искать не будут. Потому что такое понятие, как «динамовское сердце», стоит на первом плане у братьев Суркисов. А Костюк и есть тем динамовским сердцем. Тем более если ставка будет делаться на молодежь, то именно ему и дадут возможность дальше работать. Хотя как бы то ни было, а все равно кадровые изменения в составе нужны. Необходимо усиление. Да и некоторых игроков, мне кажется, пора заменять. Впрочем, это уже дела динамовского тренерского штаба, его видения. Возможно, молодой тренер по-своему видит оптимальный состав и востребованность тех или иных игроков.

– До матча многие специалисты отмечали неплохое приобретение Динамо в лице Алиу Тиаре. Однако в поединке с Фиорентиной он был не похож на себя, если не сказать больше.

– Прежде всего нужно учитывать, против кого он играл. Он играл против сборника Италии Кина, донимал его и сборник Боснии и Герцоговины Эдин Джеко. Тиаре во Флоренции много фолил, были ошибки. Хотя это действительно защитник неплохого уровня – жесткий, хорошо играет один в один. Но вчера те же Кин и Джеко его переигрывали. Они – это уровень. Потому сенегальцу было тяжело противодействовать таким игрокам. Что и говорить, линия нападения у Фиорентины хорошая, ведь эта команда практически в каждом поединке забивает. И все же я считаю, что Алиу Тиаре – это усиление. Как и нигерийский вингер Шола Огундана.

Но для того, чтобы их наличие давало максимальный эффект, нужно время. К тому же я считаю, что Динамо в зимний трансферный период крайне необходимо усиление еще как минимум тремя исполнителями подобного уровня. В таком случае киевская команда выглядела бы совсем по-другому.