Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер: «Динамовское сердце – на первом месте для Суркисов»
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 18:42 | Обновлено 12 декабря 2025, 18:43
1940
4

Известный тренер: «Динамовское сердце – на первом месте для Суркисов»

Шаран считает, что Костюк останется работать с командой

12 декабря 2025, 18:42 | Обновлено 12 декабря 2025, 18:43
1940
4 Comments
Известный тренер: «Динамовское сердце – на первом месте для Суркисов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Костюк

Вчера киевское «Динамо» потерпело очередное поражение в Лиге конференций УЕФА. Подопечные Игоря Костюка уступили в выездном матче итальянской «Фиорентине» – 1:2.

Впечатлениями от игры с корреспондентом Sport.ua поделился экс-динамовец, а ныне наставник «Александрии-2» Владимир Шаран.

– Мы прекрасно понимали, что Фиорентина считалась фаворитом в этом поединке. Несмотря на то, что в чемпионате Италии она очень плохо играет и находится на последнем месте в турнирной таблице. У флорентийской команды действительно есть проблемы – проблемы в защите. Если говорить о первом тайме, то индивидуальное мастерство игроков Фиорентины сказывалось. Нападающий Мойзе Кин забил хороший мяч, внеся вклад в победу его команды. До перерыва Динамо действовало как-то неуверенно, а вот во втором тайме киевляне мне понравились. Они играли неплохо, выглядели увереннее и забили красивый мяч. Но опять же: не хватило опыта, который должен быть в таких играх. Все решило индивидуальное мастерство, хорошая передача и завершающий удар. На подборе наш Николай Шапаренко не ожидал, что мяч отлетит в ту сторону – и он не успел на добивании. В целом же, повторюсь, во второй половине поединка Динамо понравилось.

– Тренерская рука Игоря Костюка в этой игре в чем-то уже сказалась?

– Еще слишком мало времени прошло, чтобы это проявилось. Игорь Костюк еще после первого поражения от Полтавы сказал, что команда физически не готова и что нужно действовать иначе – быстрее работать с мячом, двигаться. Поэтому за тот период времени, сколько этот тренер работает с командой, трудно что-либо сказать. И все же есть некоторые моменты, которые можно отметить. В частности, в составе уже не первый раз появляется центральный защитник Владислав Захарченко – молодой, но довольно неплохой игрок этого амплуа. А раньше, в поединке с Кудровкой, на поле появлялось еще несколько молодых ребят – Богдан Редушко, Матвей Пономаренко. То есть исполняющий обязанности главного тренера подпускает в состав своих подопечных из команды U-19, возможности которых он хорошо знает. У Игоря Костюка хоть и небольшой, но опыт выступлений в еврокубках есть с той же молодежной командой Динамо. Так что можно сказать, что он чувствовал себя уверенно.

– Каких изменений лучше ожидать в «Динамо»?

– Об изменениях пока рано говорить. Команда должна пройти зимние сборы, а уже потом о чем-нибудь можно будет говорить. При условии, что Игорь Костюк останется работать с главной динамовской командой и в клубе не будут искать другого тренера. Впрочем, я думаю, что новую кандидатуру в Динамо все-таки искать не будут. Потому что такое понятие, как «динамовское сердце», стоит на первом плане у братьев Суркисов. А Костюк и есть тем динамовским сердцем. Тем более если ставка будет делаться на молодежь, то именно ему и дадут возможность дальше работать. Хотя как бы то ни было, а все равно кадровые изменения в составе нужны. Необходимо усиление. Да и некоторых игроков, мне кажется, пора заменять. Впрочем, это уже дела динамовского тренерского штаба, его видения. Возможно, молодой тренер по-своему видит оптимальный состав и востребованность тех или иных игроков.

– До матча многие специалисты отмечали неплохое приобретение Динамо в лице Алиу Тиаре. Однако в поединке с Фиорентиной он был не похож на себя, если не сказать больше.

– Прежде всего нужно учитывать, против кого он играл. Он играл против сборника Италии Кина, донимал его и сборник Боснии и Герцоговины Эдин Джеко. Тиаре во Флоренции много фолил, были ошибки. Хотя это действительно защитник неплохого уровня – жесткий, хорошо играет один в один. Но вчера те же Кин и Джеко его переигрывали. Они – это уровень. Потому сенегальцу было тяжело противодействовать таким игрокам. Что и говорить, линия нападения у Фиорентины хорошая, ведь эта команда практически в каждом поединке забивает. И все же я считаю, что Алиу Тиаре – это усиление. Как и нигерийский вингер Шола Огундана.

Но для того, чтобы их наличие давало максимальный эффект, нужно время. К тому же я считаю, что Динамо в зимний трансферный период крайне необходимо усиление еще как минимум тремя исполнителями подобного уровня. В таком случае киевская команда выглядела бы совсем по-другому.

По теме:
Динамо U-19 узнало соперника. Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Гецко сказал, какой тренер необходим Динамо после поражения от Фиорентины
Экс-игрок сборной Украины: «Для футбола Костюка Динамо нужны другие игроки»
инсайд Владимир Шаран Динамо Киев Фиорентина - Динамо интервью Игорь Суркис
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оболонь – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 12 декабря 2025, 16:00 0
Оболонь – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Главное – запастись генераторами

Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Футбол | 12 декабря 2025, 06:23 44
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков

Горняки переиграли Хамрун Спартанс и набрали 12 очков из 15 возможных

Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Футбол | 12.12.2025, 08:52
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Футбол | 12.12.2025, 07:09
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Ни хвалить Шахтер, ни ругать Динамо особо и не хочется 
Футбол | 12.12.2025, 10:17
Ни хвалить Шахтер, ни ругать Динамо особо и не хочется 
Ни хвалить Шахтер, ни ругать Динамо особо и не хочется 
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serggio007
ж.пппа динамо..До смерті сурка буде клуб у пошуках дна бездонного.. Жаль
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Sagittarius
Якщо посилення того рівня, то і команда залишиться на тому ж рівні
Ответить
0
vruthiy-112
Динамівські серця, визивають відрижку.!!!   
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 38
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
12.12.2025, 06:51 18
Футбол
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
11.12.2025, 14:53 10
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем