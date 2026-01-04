Карпаты близки к продаже бразильского легионера

«Карпаты» после неудач львовских футболистов в текущем сезоне (значительное отставание от еврокубковой зоны в чемпионате, ранний вылет из Кубка Украины) склоняются к тому, что пришло время для перезагрузки, поэтому и не выступают против перехода лидеров в другие клубы.

Кроме увольнения главного тренера Игоря Лупашко, команду покинул нападающий Игорь Краснопир, который продолжит карьеру в «Полесье». А атакующим полузащитником Бруниньо активно интересуется «Маккаби» из израильского города Хайфа.

Как стало известно Sport.ua, львовяне хотят заработать на трансфере бразильца 1 миллион 800 тысяч евро, хотя в свое время заплатили за права на бразильца «Коринтиансу» 700 тысяч долларов. По имеющимся данным, переговоры между «Карпатами» и «Маккаби» проходят конструктивно и уже вышли на финишную прямую.

Добавим, что бразилец Бруниньо перешел во львовскую команду в сентябре 2024 года на правах аренды, а летом подписал полноценный контракт.

В текущем сезоне бразилец сыграл за «Карпаты» 15 матчей, забил 6 голов.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» решили не продавать легионера.