Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
12 декабря 2025, 18:14 | Обновлено 12 декабря 2025, 18:16
0

ФОТО. УЕФА оценил достижение Шахтера: «Три победы и место в плей-офф»

Команда успешно играет в еврокубке

ФК Шахтер

УЕФА оценил последние результаты Шахтера в Лиге конференции. Вчера команда Арды Турана обыграла Хамрун Спартанс и гарантировала себе место в плей-офф.

«Три победы подряд и место и место в плей-офф для Шахтера», – отметил твиттер турнира.

Более того, Шахтер идет на второй позиции в таблице и имеет все шансы закончить основной этап в топ-8, что гарантирует выход сразу в 1/8 финала Лиги конференций.

В последнем туре команда сыграет с Риекой.

Шахтер Донецк Лига конференций
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
