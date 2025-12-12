ФОТО. УЕФА оценил достижение Шахтера: «Три победы и место в плей-офф»

УЕФА оценил последние результаты Шахтера в Лиге конференции. Вчера команда Арды Турана обыграла Хамрун Спартанс и гарантировала себе место в плей-офф.

«Три победы подряд и место и место в плей-офф для Шахтера», – отметил твиттер турнира.

Более того, Шахтер идет на второй позиции в таблице и имеет все шансы закончить основной этап в топ-8, что гарантирует выход сразу в 1/8 финала Лиги конференций.

В последнем туре команда сыграет с Риекой.