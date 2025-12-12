ФОТО. УЕФА оценил достижение Шахтера: «Три победы и место в плей-офф»
Команда успешно играет в еврокубке
УЕФА оценил последние результаты Шахтера в Лиге конференции. Вчера команда Арды Турана обыграла Хамрун Спартанс и гарантировала себе место в плей-офф.
«Три победы подряд и место и место в плей-офф для Шахтера», – отметил твиттер турнира.
Более того, Шахтер идет на второй позиции в таблице и имеет все шансы закончить основной этап в топ-8, что гарантирует выход сразу в 1/8 финала Лиги конференций.
В последнем туре команда сыграет с Риекой.
Three wins in a row in the league phase for Shakhtar 😤#UECL | @FCShakhtar_eng pic.twitter.com/15JNiWIkHz— UEFA Conference League (@Conf_League) December 12, 2025
