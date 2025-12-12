Сергей КОВАЛЕВ: «После перерыва на поле была одна команда»

Вчера, 11 декабря в очередном туре группового раунда Лиги конференций «Шахтер» уверенно обыграл на выезде мальтийский «Хамрун Спартанс» со счетом 2:0. Тем самым команда Арды Турана обеспечили себе место в плей-офф турнира.

О прошедшем поединке и ближайших планах команде сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный в прошлом полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, каким будет ваш итог матч «Хамрун Спартан» – «Шахтер»?

– Главный итог – это победа украинской команды (смеется). «Горняки» набрали три очка и закрепились в лидирующей группе. Теперь осталось сделать последний уверенный шаг последнем поединке группового этапа Лиги конференций против «Риеки».

– Первый тайм этого матча получился каким-то сумбурным?

– Согласен. Со стороны «Шахтера», особенно в дебюте встречи не было интенсивности, но это, скорее всего, из-за того, что наша команда приспосабливалась к некачественному полю. Отсюда не было динамики, быстрого перехода из обороны в атаку и плохой была игра в отборе.

– «Хамрун» неплохо огрызался. В перерыве не пришлось задуматься о том, что можно и не выиграть?

– Я уверен, не в обиду мальтийской команде, что «горняки» понимали, что этого соперника по-любому нужно обыгрывать. Хозяевам физической подготовки хватило только на первый тайм, поскольку после перерыва на поле была только одна команда, что и материализовалось в голы.

– Настоящий «Шахтер» мы увидели после первого забитого мяча?

– Да (улыбается). В очередной раз подтвердилось, что такого уровня команды, как «Хамрун Спартанс» играют до первого пропущенного мяча. При этом я хотел отметить удачные замены Арды Турана. Тот же Очеретько внес в игру команды динамику в центре поля и в атакующих действиях. При потере «горняки» тут же вступали в отбор, работа с мячом стала намного быстрее.

– «Шахтер» уже в плей-офф Лиги конференций. Осталось только выяснить с какой стадии «горняки» продолжать борьбу в этих соревнованиях?

– Я и раньше говорил, что в данном турнире «Шахтер» обязан ставить самые высокие цели, а это выигрыш Лиги конференций. Да, в плей-офф соперники будут уже посильнее, но при качественной подготовке все может сложиться. Потенциал у команды Арды Турана для этого есть.