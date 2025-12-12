Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КОВАЛЕВ: «После перерыва на поле была одна команда»
Лига конференций
12 декабря 2025, 09:55 |
667
1

Сергей КОВАЛЕВ: «После перерыва на поле была одна команда»

Бывший полузащитник «Шахтера» считает, что «горняки» сделали то, что должны были сделать

12 декабря 2025, 09:55 |
667
1 Comments
Сергей КОВАЛЕВ: «После перерыва на поле была одна команда»
Шахтер. Хамрун Спартанс – Шахтер

Вчера, 11 декабря в очередном туре группового раунда Лиги конференций «Шахтер» уверенно обыграл на выезде мальтийский «Хамрун Спартанс» со счетом 2:0. Тем самым команда Арды Турана обеспечили себе место в плей-офф турнира.

О прошедшем поединке и ближайших планах команде сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный в прошлом полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, каким будет ваш итог матч «Хамрун Спартан» – «Шахтер»?
– Главный итог – это победа украинской команды (смеется). «Горняки» набрали три очка и закрепились в лидирующей группе. Теперь осталось сделать последний уверенный шаг последнем поединке группового этапа Лиги конференций против «Риеки».

– Первый тайм этого матча получился каким-то сумбурным?
– Согласен. Со стороны «Шахтера», особенно в дебюте встречи не было интенсивности, но это, скорее всего, из-за того, что наша команда приспосабливалась к некачественному полю. Отсюда не было динамики, быстрого перехода из обороны в атаку и плохой была игра в отборе.

– «Хамрун» неплохо огрызался. В перерыве не пришлось задуматься о том, что можно и не выиграть?
– Я уверен, не в обиду мальтийской команде, что «горняки» понимали, что этого соперника по-любому нужно обыгрывать. Хозяевам физической подготовки хватило только на первый тайм, поскольку после перерыва на поле была только одна команда, что и материализовалось в голы.

– Настоящий «Шахтер» мы увидели после первого забитого мяча?
– Да (улыбается). В очередной раз подтвердилось, что такого уровня команды, как «Хамрун Спартанс» играют до первого пропущенного мяча. При этом я хотел отметить удачные замены Арды Турана. Тот же Очеретько внес в игру команды динамику в центре поля и в атакующих действиях. При потере «горняки» тут же вступали в отбор, работа с мячом стала намного быстрее.

– «Шахтер» уже в плей-офф Лиги конференций. Осталось только выяснить с какой стадии «горняки» продолжать борьбу в этих соревнованиях?
– Я и раньше говорил, что в данном турнире «Шахтер» обязан ставить самые высокие цели, а это выигрыш Лиги конференций. Да, в плей-офф соперники будут уже посильнее, но при качественной подготовке все может сложиться. Потенциал у команды Арды Турана для этого есть.

По теме:
Итальянская пресса: «Динамо Киев больше не похоже на команду Шевченка»
Кирилл Фесюн стал 17-м вратарем Шахтера с «сухой» игрой в еврокубках
«Нужно брать трофей». Ковалев – о перспективах Шахтера в Лиге конференций
Сергей Ковалев (футболист) Шахтер Донецк Лига конференций Арда Туран Олег Очеретько Хамрун Спартанс Риека статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Динамо повезло, что проиграли с минимальным счетом»
Футбол | 12 декабря 2025, 09:27 0
Эксперт: «Динамо повезло, что проиграли с минимальным счетом»
Эксперт: «Динамо повезло, что проиграли с минимальным счетом»

Юрий Гура прокомментировал поражение «Динамо» во Флоренции

Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Футбол | 11 декабря 2025, 15:31 2
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»

Михаил Федунов попрощался с житомирским клубом

Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Футбол | 12.12.2025, 00:22
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Футбол | 12.12.2025, 08:52
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Футбол | 12.12.2025, 06:51
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Al Fredli
Щє не в відпустці.Розслаблятися рано.
Ответить
0
Популярные новости
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
11.12.2025, 21:41 88
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 38
Футбол
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 98
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 42
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем