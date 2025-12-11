Зинченко вернулся. Стартовые составы матча Лиги Европы Утрехт – Ноттингем

В четверг, 11 декабря, состоится матч шестого тура Лиги Европы, в котором встретятся нидерландский «Утрехт» и английский «Ноттингем».

Команды сыграют на стадионе «Galgenwaard». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник сборной Украины Александр Зинченко, который пропустил девять последних игр из-за травмы, вернулся в строй и выйдет на поле с первых минут.

«Ноттингем» набрал восемь баллов и разместился на 16-й позиции в турнирной таблице. «Утрехт» занимает 32-е место, имея в своем активе одно очко.

Стартовые составы матча Лиги Европы Утрехт – Ноттингем