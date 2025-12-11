Ковалец назвал главную проблему Динамо: «Трудно подобрать слова»

Бывший игрок киевского Динамо Сергей Ковалец оценил выступления киевского клуба в нынешнем сезоне Лиги конференций и УПЛ.

«К сожалению, трудно о чем-то говорить, ведь у динамовцев нет стабильности на протяжении всего нынешнего сезона. Произошла смена тренера, и тренерский штаб изменился – в частности, и появились новые тренеры вратарей. А это говорит о том, что будет коллегиальное доверие.

Произошла перезагрузка, поэтому возникает вопрос: каким будет результат? И я имею в виду не столько игры с такими соперниками, как «Полтава», «Кудровка» или та же «Фиорентина», а вообще. Мы видим, что сейчас Игорь Костюк задействует молодежь, поэтому посмотрим, как будет дальше.

Мне даже тяжело подобрать нужные слова. Исполняющий обязанности главного тренера Игорь Костюк до этого не работал со «взрослыми» командами, поэтому опять же повторюсь: сложно что-то сказать. Видно, что «Динамо» требует усиления. Качественное усиление, которое может что-то кардинально изменить», – сказал Ковалец.

В нынешнем сезоне Динамо занимает шестое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 турнирных балла после 15 сыгранных матчей.