Стало известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф отбора к ЧМ-2026
Подопечные Сергея Реброва будут базироваться в Испании
Национальная сборная Украины завоевала путевку в плей-офф квалификации на чемпионат мира 2026 года, где первым соперником команды Сергея Реброва станет национальная сборная Швеции.
По информации источника, УАФ определился с местом проведения квалификационных матчей.«Сине-желтые» сыграют на испанском стадионе «Месталья» в Валенсии. Такова была инициатива главного тренера Сергея Реброва.
В случае победы над национальной командой Швеции сборная Украины сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.
В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников поделены на 4 пути. На каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.
