Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЭЛИАС: «Я бы очень хотел стать легендой Шахтера»
Лига конференций
11 декабря 2025, 12:24 | Обновлено 11 декабря 2025, 12:50
135
0

ЭЛИАС: «Я бы очень хотел стать легендой Шахтера»

Бразилец рассказал о планах на будущее

11 декабря 2025, 12:24 | Обновлено 11 декабря 2025, 12:50
135
0
ЭЛИАС: «Я бы очень хотел стать легендой Шахтера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Центральный нападающий «Шахтера» Кауан Элиас рассказал об игре за «горняков» и своих дальнейших планах.

– Перед трансфером в «Шахтер» была информация, что вами интересуется ряд европейских клубов. В СМИ называли «Реал», «Барселону», «МЮ», «Фулхэм», «Эвертон», «Наполи» – и это не весь список. Была ли конкретика?

– На самом деле я стараюсь не быть в курсе этих новостей. Оставляю это своему отцу, дедушке, агенту. Приятно слышать об интересе таких команд, но сейчас я игрок «Шахтера», меня волнуют только выступления здесь. Сейчас моя цель – хорошо закончить сезон, забить как можно больше мячей, отдать как можно больше ассистов.

– Лично для вас «Шахтер» – это короткий трамплин для дальнейшей карьеры в Европе или возможность стать легендой, как Фернандиньо, Виллиан, Коста?

– «Шахтер» – витрина для продажи талантов в лучшие лиги мира, но я хочу при этом вписать свое имя в историю клуба. Хочу, чтобы Кауана Элиаса запомнили многие поколения болельщиков этого клуба.

«Шахтер» умеет находить таланты, развивать, продавать дороже – я не против этого, ведь это трансферная политика клуба. Я бы очень хотел стать легендой этого клуба.

– Знаете ли вы что-то о легендарных нападающих, которые играли на вашей позиции в «Шахтере»? Кто является примером?

– Луис Адриано… На самом деле их больше, мне сложно вспомнить всех. Адриано – безусловно легенда как «Шахтера», так и Бразилии. Он успел поиграть за местные команды, внести свой вклад в развитие нашего футбола.

В текущем сезоне 19-летний бразильский нападающий забил 10 голов и отдал два ассиста в 24 матчах во всех турнирах.

Ранее бывший игрок «Динамо» и «Шахтара» Владимир Ковалюк сделал прогноз на матчи киевлян и донеччан в Лиге конференций соответственно – с итальянской «Фиорентиной» и мальтийским клубом «Хамрун Спартанс».

По теме:
Ягеллония – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Бывший игрок Динамо и Шахтера: «Команде Турана нужно убрать понты»
Экс-вратарь Динамо – о Шахтере: «Часто впадают в легкомыслие в УПЛ»
Кауан Элиас Шахтер Донецк Лига конференций чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Бокс | 11 декабря 2025, 08:55 0
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх

Александр не планирует поединок против Итаумы

СПАЛЛЕТТИ: «Возможно, эта победа нам поможет»
Футбол | 11 декабря 2025, 10:05 0
СПАЛЛЕТТИ: «Возможно, эта победа нам поможет»
СПАЛЛЕТТИ: «Возможно, эта победа нам поможет»

«Ювентус» уверенно победил «Пафос»

«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Футбол | 10.12.2025, 17:45
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Футбол | 11.12.2025, 07:44
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо
Футбол | 11.12.2025, 06:22
Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо
Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 6
Футбол
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 95
Футбол
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
10.12.2025, 23:50 11
Футбол
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
09.12.2025, 21:46 13
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
10.12.2025, 01:32
Бокс
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
09.12.2025, 11:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем