ЭЛИАС: «Я бы очень хотел стать легендой Шахтера»

Центральный нападающий «Шахтера» Кауан Элиас рассказал об игре за «горняков» и своих дальнейших планах.

– Перед трансфером в «Шахтер» была информация, что вами интересуется ряд европейских клубов. В СМИ называли «Реал», «Барселону», «МЮ», «Фулхэм», «Эвертон», «Наполи» – и это не весь список. Была ли конкретика?

– На самом деле я стараюсь не быть в курсе этих новостей. Оставляю это своему отцу, дедушке, агенту. Приятно слышать об интересе таких команд, но сейчас я игрок «Шахтера», меня волнуют только выступления здесь. Сейчас моя цель – хорошо закончить сезон, забить как можно больше мячей, отдать как можно больше ассистов.

– Лично для вас «Шахтер» – это короткий трамплин для дальнейшей карьеры в Европе или возможность стать легендой, как Фернандиньо, Виллиан, Коста?

– «Шахтер» – витрина для продажи талантов в лучшие лиги мира, но я хочу при этом вписать свое имя в историю клуба. Хочу, чтобы Кауана Элиаса запомнили многие поколения болельщиков этого клуба.

«Шахтер» умеет находить таланты, развивать, продавать дороже – я не против этого, ведь это трансферная политика клуба. Я бы очень хотел стать легендой этого клуба.

– Знаете ли вы что-то о легендарных нападающих, которые играли на вашей позиции в «Шахтере»? Кто является примером?

– Луис Адриано… На самом деле их больше, мне сложно вспомнить всех. Адриано – безусловно легенда как «Шахтера», так и Бразилии. Он успел поиграть за местные команды, внести свой вклад в развитие нашего футбола.

В текущем сезоне 19-летний бразильский нападающий забил 10 голов и отдал два ассиста в 24 матчах во всех турнирах.

