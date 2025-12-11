Бывший игрок Динамо и Шахтера: «Команде Турана нужно убрать понты»

Бывший игрок «Динамо» и «Шахтера» Владимир Ковалюк эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на поединки киевлян и донетчан в третьем по силе европейском футбольном турнире, соответственно, с итальянской «Фиорентиной» и мальтийским клубом «Хамрун Спартанс».

«К сожалению, чуда во Флоренции не случится. После поражения в предыдущем туре от «Омонии» у динамовцев будет еще один шанс побороться за имидж клуба, но они им не воспользуются. Вообще для меня провальное выступление «Фиорентины» – это просто что-то невероятное. «Фиалки» начинали сезон во главе с именитым, амбициозным наставником, хорошо укомплектованы, однако все сразу пошло наперекосяк. Скорее всего, какие-то неприятности есть внутри команды. Но самое неприятное, что это не поможет киевлянам, так как они сами переживают сложные времена. Тем более что «Фиорентина» будет играть дома, это поможет ей одержать верх – 2:0 и обеспечить себе пропуск в следующий раунд Лиги конференций.

Что же до еще одного нашего представителя, то на Мальте «Шахтер» будет фаворитом. Только чтобы «горняки» сами не создали себе проблем в случае недооценки визави. Вот почему пожелаю им забыть о понтах, серьезно отнестись к хозяевам – и тогда все будет хорошо. Я ставлю на победу «Шахтера» – 3:1, что позволит ему укрепить свои позиции в ведущей восьмерке основного этапа Лиги конференций».