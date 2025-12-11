Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бывший игрок Динамо и Шахтера: «Команде Турана нужно убрать понты»
Лига конференций
11 декабря 2025, 10:19 |
1

Бывший игрок Динамо и Шахтера: «Команде Турана нужно убрать понты»

Владимир Ковалюк считает, что у представителей Украины в Лиге конференций будут очередные потери

Бывший игрок Динамо и Шахтера: «Команде Турана нужно убрать понты»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок «Динамо» и «Шахтера» Владимир Ковалюк эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на поединки киевлян и донетчан в третьем по силе европейском футбольном турнире, соответственно, с итальянской «Фиорентиной» и мальтийским клубом «Хамрун Спартанс».

«К сожалению, чуда во Флоренции не случится. После поражения в предыдущем туре от «Омонии» у динамовцев будет еще один шанс побороться за имидж клуба, но они им не воспользуются. Вообще для меня провальное выступление «Фиорентины» – это просто что-то невероятное. «Фиалки» начинали сезон во главе с именитым, амбициозным наставником, хорошо укомплектованы, однако все сразу пошло наперекосяк. Скорее всего, какие-то неприятности есть внутри команды. Но самое неприятное, что это не поможет киевлянам, так как они сами переживают сложные времена. Тем более что «Фиорентина» будет играть дома, это поможет ей одержать верх – 2:0 и обеспечить себе пропуск в следующий раунд Лиги конференций.

Что же до еще одного нашего представителя, то на Мальте «Шахтер» будет фаворитом. Только чтобы «горняки» сами не создали себе проблем в случае недооценки визави. Вот почему пожелаю им забыть о понтах, серьезно отнестись к хозяевам – и тогда все будет хорошо. Я ставлю на победу «Шахтера» – 3:1, что позволит ему укрепить свои позиции в ведущей восьмерке основного этапа Лиги конференций».

Ранее полузащитник «Шахтера» Исаки Сильва поделился ожиданиями от матча против «Хамрун Спартанс».

По теме:
Экс-вратарь Динамо – о Шахтере: «Часто впадают в легкомыслие в УПЛ»
Букмекеры обнародовали коэффициенты на матч Шахтера в Лиге конференций
Легенда Шахтера раскритиковал горняков перед матчем ЛК и сравнил с Динамо
Владимир Ковалюк Шахтер Донецк Динамо Киев Лига конференций Хамрун Спартанс Фиорентина Фиорентина - Динамо инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
