«Это нормально». В ПСЖ прокомментировали отношения Забарного и Сафонова

Во французском «ПСЖ» прокомментировали отношения, сложившиеся в команде между украинским защитником Ильей Забарным и российским вратарем Матвеем Сафоновым.

«Вы думаете, мы не учли эту ситуацию при обсуждении (трансфера Забарного – прим.)? Это нормально, что он (Забарный – прим.) защищает себя. Сафонов – вратарь сборной России.

Между ними нет ничего ненормального. Между ними существует уважение на профессиональном уровне», – сказал неназванный источник из парижского клуба в интервью L'Equipe.

Сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассердился из-за вопроса о Забарном.