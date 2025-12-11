Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это нормально». В ПСЖ прокомментировали отношения Забарного и Сафонова
Франция
11 декабря 2025, 10:31 |
«Это нормально». В ПСЖ прокомментировали отношения Забарного и Сафонова

Источник в клубе рассказал, как украинец сосуществует с россиянином

«Это нормально». В ПСЖ прокомментировали отношения Забарного и Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine

Во французском «ПСЖ» прокомментировали отношения, сложившиеся в команде между украинским защитником Ильей Забарным и российским вратарем Матвеем Сафоновым.

«Вы думаете, мы не учли эту ситуацию при обсуждении (трансфера Забарного – прим.)? Это нормально, что он (Забарный – прим.) защищает себя. Сафонов – вратарь сборной России.

Между ними нет ничего ненормального. Между ними существует уважение на профессиональном уровне», – сказал неназванный источник из парижского клуба в интервью L'Equipe.

Сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассердился из-за вопроса о Забарном.

Илья Забарный Матвей Сафонов Лига 1 (Франция) ПСЖ чемпионат Франции по футболу
Комментарии 2
Prokop_Andriy
ну це і так зрозуміло, інакше би не випустили їх разом 
Ответить
0
Mamay
Патріот засраний, випросив собі напевно добру катлєту за такий дискомфорт, гнида
Ответить
-1
