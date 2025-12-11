«Это нормально». В ПСЖ прокомментировали отношения Забарного и Сафонова
Источник в клубе рассказал, как украинец сосуществует с россиянином
Во французском «ПСЖ» прокомментировали отношения, сложившиеся в команде между украинским защитником Ильей Забарным и российским вратарем Матвеем Сафоновым.
«Вы думаете, мы не учли эту ситуацию при обсуждении (трансфера Забарного – прим.)? Это нормально, что он (Забарный – прим.) защищает себя. Сафонов – вратарь сборной России.
Между ними нет ничего ненормального. Между ними существует уважение на профессиональном уровне», – сказал неназванный источник из парижского клуба в интервью L'Equipe.
Сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассердился из-за вопроса о Забарном.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Глейкер Мендоса попал в скандал
Наставник парижского клуба поделился ожиданиями перед матчем с «Атлетиком» в Лиге чемпионов