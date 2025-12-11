СПАЛЛЕТТИ: «Возможно, эта победа нам поможет»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги победного матча шестого тура Лиги чемпионов против «Пафоса» – 2:0

– Во втором тайме вы полностью изменились…

– После первого тайма я пытался объяснить новый способ игры на второй тайм. Потом мы обсудили ситуации, которые возникли, потому что были моменты, которые было трудно понять. Я могу понять, когда мяч у соперников, но когда он у нас, мы должны контролировать игру и направлять ее. Даже в простых ситуациях видно, что сейчас особый момент. «Возможно, эта победа нам поможет», но в первом тайме у нас были трудности и мы создали мало моментов. Нам нужно было больше равновесия и создавать больше проблем сопернику.

– О свисте в первом тайме…

– Я не хочу думать, что команда поддается влиянию болельщиков. Но когда болельщики на нашей стороне, у нас больше энергии. Нам нужно расти в характере, но после 2:0 было приятно видеть, как они участвовали в атаках на поле. Казалось, что нас стало больше, мы выглядели свежее. Сегодня стадион был полон, спасибо за поддержку.

– Насколько вам не хватает Влаховича?

– Сейчас нападающий должен иметь определенные характеристики. Но это разговоры, которые отвлекают. Я должен тратить энергию на то, что могу исправить. Влахович вернется через несколько месяцев, нужно применять другие стратегии и поведение. Дэвид технически и командно хорош, умеет обрабатывать мяч, делать передачи. Когда соперники играют «один на один», есть только два пути: на нападающего, или на вратаря. Но нужно играть, постоянно двигаться, смешивать системы, не терять равновесие и не пропускать контратаки. Идем вперед и решаем все вопросы, даже если эту схему 4-2-3-1 я хочу видеть на практике. Йилдиз может играть центрального нападающего, нужно правильно настроить игру. Если кидать ему мяч с 30 метров – у него нет таких навыков. Но нужно найти баланс, потому что сейчас мы слабы в обороне.

– Нужны ли трансферы?

– Понятно, что такие разговоры могут помочь всем. Я должен оценивать эту команду, у меня есть энтузиазм и вера в нее. К сожалению, у меня нет времени тренировать, мы пытались показать, но я не мог полностью вмешаться. Я доверяю качествам игроков и своим, даже если кто-то сомневается. Я доверяю себе, потому что с этими качествами пришел в «Ювентус», с ними прошел карьеру по разным городам и командам. Завтра в 6/6:30 я буду работать. Мне нравится эта работа, мир «Юве» особенный, здесь коллабораторы высочайшего качества, но если не делаешь результат – идешь домой, и там тоже хорошо.

– Как оцениваете игру Жегровы?

– Сегодня, когда нас давили слева, он имел возможность действовать в обороне «один на один», он преимущественно атакующий. Когда мяч у него, он идет вперед, ему нужно расти физически. Он очень хорошо провел первый тайм, по словам медиков. В первом тайме ему не помогали, его давили Калюлю и Маккенни, но мы пытались изменить ситуацию. Сейчас у него 45 минут, он может начать матч, или играть последние 30 минут. Потом, с ростом, можно делать другие выводы.

– Схема 4-2-3-1 реалистична?

– Все возможно, но сейчас – нет. Иногда нет подстраховки в обороне, нет «ядерной» поддержки. Найти баланс можно по-разному. Камбязо немного другой, если играет защитником – теряет качество. Сегодня мы восстановили матч с 4 атакующими, но нужно смотреть, выдержат ли другие 6. Это вопрос времени.