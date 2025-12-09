Украина U-19 включена в 1-ю корзину для жеребьевки элит-раунда Евро-2026

10 декабря состоится жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2026 среди юношей до 19 лет, в котором примет участие и сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.). Начало церемонии – в 12:30 по киевскому времени.

Подопечные Дмитрия Михайленко заняли первое место в своей группе квалификационного раунда. Перед жеребьевкой элит-раунда отбора сине-желтые попали в первую корзину.

В элит-раунде 27 команд, вышедших из квалификационного раунда, присоединятся к первой сеяной Испании, которая вступает в борьбу на этом этапе. Поединки в семи группах пройдут 23–31 марта 2026 года. Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину, Уэльсу, на финальной стадии, которая пройдет с 28 июня по 11 июля.

Процедура жеребьевки элит-раунда отбора Евро-2026 U-19. 28 ассоциаций, участвующих в элитном раунде, распределяются по 4 корзинам согласно результатам квалификационного раунда в соответствии с их позициями и статистикой.

Победители групп квалификационного раунда не могут встретиться с командами, которые заняли в тех же группах второе место. Таким образом, Украина не сыграет со Словакией.

В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины посева. Отдельно будут определены хозяева мини-турниров, которые пройдут весной. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля 2026 года.

Евро-2026 U-19. Элит-раунд квалификации

Корзины посева

Корзина 1: Испания, Чехия, Италия, Англия, Германия, Украина, Хорватия

Корзина 2: Нидерланды, Австрия, Турция, Франция, Португалия, Румыния, Дания

Корзина 3: Финляндия, Бельгия, Норвегия, Греция, Словакия, Польша, Казахстан

Корзина 4: Швеция, Сербия, Северная Ирландия, Латвия, Венгрия, Словения, Швейцария

Итоговые таблицы 1-го раунда квалификации