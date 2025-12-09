Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
09 декабря 2025, 09:08
Коуч Барселоны: «Мой внук – болельщик Айнтрахта»

Ханси Флик поделился ожиданиями от матча против немецкого Айнтрахта

Коуч Барселоны: «Мой внук – болельщик Айнтрахта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской Барселоны Ханси Флик поделился ожиданиями от матча против немецкого Айнтрахта в основном в розыгрыше Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов – это другое. То, что было до этого, уже не суть важно. «Айнтрахт» – молодая, быстрая и интенсивная команда. Они могут приспособить свою систему. Нам нужно быть на своем максимуме; они могут доставить нам много проблем, даже если их последние матчи были не слишком удачными.

Для всех было мечтой вернуться на Камп Ноу. Это также хорошо для Лиги чемпионов. Это матч, в котором мы должны взять три очка.

«Айнтрахт» – особая команда. Я жил неподалеку, и мой внук является ее болельщиком. Они хорошо работают, но, возможно, им немного не хватает стабильности. Впрочем, у них есть характер и темп, и они могут нанести вред своим соперникам», – сказал Флик.

Матч Барселона – Айнтрахт запланирован на вторник, 9 декабря. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ханс-Дитер Флик Барселона Лига чемпионов Айнтрахт Франкфурт
Олег Вахоцкий
