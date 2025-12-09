Тер Штеген возвращается: Флик определил основного вратаря Барселоны

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию с Марком-Андре тер Штегеном в команде.

Немецкий голкипер не выходил на поле с июня, восстанавливаясь после травмы. Основным вратарем «блауграны» на данный момент является Жоан Гарсия.

Ранее сообщалось, что зимой уход тер Штегена из «Барселоны» возможен, так как немец рискует пропустить ЧМ-2026 из-за недостатка игровой практики.

Сегодня каталонцы примут «Айнтрахт» Франкфурт в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

О тер Штегене и Гарсии:

«Да, он [Марк] может быть включен в заявку на матч с «Айнтрахтом».

Я ясно заявляю: Жоан – наш вратарь номер один».

Об общении с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном:

«Я разговариваю с Марком, но не с Юлианом. Он со мной не связывался», – сказал Флик на пресс-конференции.