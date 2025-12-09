Тер Штеген возвращается: Флик определил основного вратаря Барселоны
Кого выбрал наставник?
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию с Марком-Андре тер Штегеном в команде.
Немецкий голкипер не выходил на поле с июня, восстанавливаясь после травмы. Основным вратарем «блауграны» на данный момент является Жоан Гарсия.
Ранее сообщалось, что зимой уход тер Штегена из «Барселоны» возможен, так как немец рискует пропустить ЧМ-2026 из-за недостатка игровой практики.
Сегодня каталонцы примут «Айнтрахт» Франкфурт в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
О тер Штегене и Гарсии:
«Да, он [Марк] может быть включен в заявку на матч с «Айнтрахтом».
Я ясно заявляю: Жоан – наш вратарь номер один».
Об общении с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном:
«Я разговариваю с Марком, но не с Юлианом. Он со мной не связывался», – сказал Флик на пресс-конференции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В решающем матче сборная Польши переиграла команду Мексики со счетом 3:1
Украинец выделил Мухаммеда Али