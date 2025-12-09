Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тер Штеген возвращается: Флик определил основного вратаря Барселоны
Испания
09 декабря 2025, 05:02 |
308
0

Тер Штеген возвращается: Флик определил основного вратаря Барселоны

Кого выбрал наставник?

09 декабря 2025, 05:02 |
308
0
Тер Штеген возвращается: Флик определил основного вратаря Барселоны
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию с Марком-Андре тер Штегеном в команде.

Немецкий голкипер не выходил на поле с июня, восстанавливаясь после травмы. Основным вратарем «блауграны» на данный момент является Жоан Гарсия.

Ранее сообщалось, что зимой уход тер Штегена из «Барселоны» возможен, так как немец рискует пропустить ЧМ-2026 из-за недостатка игровой практики.

Сегодня каталонцы примут «Айнтрахт» Франкфурт в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

О тер Штегене и Гарсии:

«Да, он [Марк] может быть включен в заявку на матч с «Айнтрахтом».

Я ясно заявляю: Жоан – наш вратарь номер один».

Об общении с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном:

«Я разговариваю с Марком, но не с Юлианом. Он со мной не связывался», – сказал Флик на пресс-конференции.

По теме:
Звезда Челси не сыграет против Аталанты: Мареска все объяснил
Кто возглавит Реал? Букмекеры определили главного кандидата
Не Слот. Известно, кто принял решение не брать Салаха на матч с Интером
Марк-Андре тер Штеген Жоан Гарсия Барселона Ханс-Дитер Флик Ла Лига Лига чемпионов Айнтрахт Франкфурт
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Другие виды | 08 декабря 2025, 06:47 0
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca

В решающем матче сборная Польши переиграла команду Мексики со счетом 3:1

Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Бокс | 08 декабря 2025, 08:54 3
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся

Украинец выделил Мухаммеда Али

Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Футбол | 08.12.2025, 09:13
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
В Реале видят двух экс-игроков клуба фаворитами на замену Алонсо
Футбол | 09.12.2025, 01:44
В Реале видят двух экс-игроков клуба фаворитами на замену Алонсо
В Реале видят двух экс-игроков клуба фаворитами на замену Алонсо
ВИДЕО. Вмешалась полиция. Между командами УПЛ произошла громкая стычка
Футбол | 08.12.2025, 21:43
ВИДЕО. Вмешалась полиция. Между командами УПЛ произошла громкая стычка
ВИДЕО. Вмешалась полиция. Между командами УПЛ произошла громкая стычка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 9
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 15
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
08.12.2025, 19:50 15
Хоккей
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 5
Футбол
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем