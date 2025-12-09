Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо приняло решение о будущем Бленуце в клубе
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 11:16 |
1734
4

Динамо приняло решение о будущем Бленуце в клубе

Киевляне будут искать ему новую команду

09 декабря 2025, 11:16 |
1734
4 Comments
Динамо приняло решение о будущем Бленуце в клубе
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Киевское «Динамо» может зимой расстаться с нападающим.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, у Владислава Белнуце не будет много шансов проявить себя при Игоре Костюке. Отмечается, что тренер будет доверять больше Матвею Пономаренко, которого он хорошо знает со времен молодежной команды. Таким образом, киевский клуб будет искать Бленуце другую команду зимой.

В этом сезоне Бленуце провел за «Динамо» десять матчей и забил один гол. Владислав не выходит на поле уже в четырех матчах подряд.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «От этого клуба УПЛ у меня нет никаких ожиданий»
13-я попытка. Украинские команды еще не побеждали Фиорентину в еврокубках
Тренер клуба УПЛ: «Это шок для нас. Мы уже не будем такими, как раньше»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Футбол | 08 декабря 2025, 19:49 3
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной
Динамо объявило важную новость перед матчем с Фиорентиной

Стартовала продажа билетов на матч с «Вересом»

Покинет Англию? Челси разработал план для возвращения Мудрика в футбол
Футбол | 09 декабря 2025, 09:22 0
Покинет Англию? Челси разработал план для возвращения Мудрика в футбол
Покинет Англию? Челси разработал план для возвращения Мудрика в футбол

Вингер сборной Украины отправится во Францию, чтобы приобрести уверенность в себе

Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Футбол | 09.12.2025, 07:39
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Бокс | 09.12.2025, 08:51
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
«Динамо будет бороться с ЛНЗ». Известный эксперт – о 15-м туре в УПЛ
Футбол | 09.12.2025, 08:25
«Динамо будет бороться с ЛНЗ». Известный эксперт – о 15-м туре в УПЛ
«Динамо будет бороться с ЛНЗ». Известный эксперт – о 15-м туре в УПЛ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fifa2020
бабки відмили сурки і що ще треба? завтра ще вагон третьосортних навезуть... 
Ответить
+1
Al Fredli
Супермегапридбання.А шо так можно?10 матчів - 1 гол і гоу гоу.
Ответить
+1
Перець
І кому цей баласт потрібен?
Ответить
+1
protasov_lyopu_davai
любителя русни в совок
Ответить
0
Популярные новости
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
08.12.2025, 07:22 28
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42
Футбол
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
09.12.2025, 03:55
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 3
Бокс
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем