Динамо приняло решение о будущем Бленуце в клубе

Киевское «Динамо» может зимой расстаться с нападающим.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, у Владислава Белнуце не будет много шансов проявить себя при Игоре Костюке. Отмечается, что тренер будет доверять больше Матвею Пономаренко, которого он хорошо знает со времен молодежной команды. Таким образом, киевский клуб будет искать Бленуце другую команду зимой.

В этом сезоне Бленуце провел за «Динамо» десять матчей и забил один гол. Владислав не выходит на поле уже в четырех матчах подряд.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.