Динамо может продать лидера в топовый чемпионат. С ним возникли проблемы
Николай Шапаренко может продолжить карьеру в «Жироне»
Лидер «Динамо» Николай Шапаренко может сменить чемпионат.
Известный журналист Игорь Цыганик заявил, что «Динамо» и Шапаренко пока не договорились о продлении контракта – действующее соглашение хавбека истекает летом 2026 года.
Если соглашение не будет продлено, то «Динамо» может вполне согласиться на зимний трансфер, чтобы заработать хотя бы какие-то деньги на трансфере Шапаренко, как это было когда-то в ситуации с Цыганковым.
Главным претендентом на украинца пока называют каталонскую «Жирону».
Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Верес» согласился доиграть матч
Полесье не сумело взять очки в гостевом матче против Руха
Ввечері новина від циганика великого інсайдера: Микола Шапаренко може продовжити кар'єру в «Жироні»