  4. Динамо может продать лидера в топовый чемпионат. С ним возникли проблемы
Испания
08 декабря 2025, 22:58 |
Динамо может продать лидера в топовый чемпионат. С ним возникли проблемы

Николай Шапаренко может продолжить карьеру в «Жироне»

08 декабря 2025, 22:58 |
Динамо может продать лидера в топовый чемпионат. С ним возникли проблемы
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Лидер «Динамо» Николай Шапаренко может сменить чемпионат.

Известный журналист Игорь Цыганик заявил, что «Динамо» и Шапаренко пока не договорились о продлении контракта – действующее соглашение хавбека истекает летом 2026 года.

Если соглашение не будет продлено, то «Динамо» может вполне согласиться на зимний трансфер, чтобы заработать хотя бы какие-то деньги на трансфере Шапаренко, как это было когда-то в ситуации с Цыганковым.

Главным претендентом на украинца пока называют каталонскую «Жирону».

Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.

Источник: Циганик LIVE
