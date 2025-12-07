Матч Лацио – Болонья запомнился интересным статистическим фактом
Впервые с 1955 года в одном матче чемпионата Италии за разные команды забили представители Дании
В матче 14-го тура итальянской Серии А между Лацио и Болоньей был зафиксирован интересный исторический статистический факт.
В составе обеих команд голами отличились представители Дании.
За Лацио счет в матче открыл Густав Исаксен. Ответным голом в составе Болонье отметился Йенс Одгор.
В последний раз в чемпионате Италии датские футболисты забивали голы за две разные команды в одном матче еще 8 мая 1955 года. Тогда в поединке между Лацио и Миланом авторами забитых мячей были Джон Хансен и Йорген Соренсен.
1955 - Lazio-Bologna is the first Serie A match in which two Danish players (#Isaksen and #Odgaard) score for two different teams in the same match since 8th of May 1955: Hansen and Sorensen in Lazio-Milan. Event. 🇩🇰#LazioBologna— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 7, 2025
