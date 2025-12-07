Матч Лацио – Болонья запомнился интересным статистическим фактом

В матче 14-го тура итальянской Серии А между Лацио и Болоньей был зафиксирован интересный исторический статистический факт.

В составе обеих команд голами отличились представители Дании.

За Лацио счет в матче открыл Густав Исаксен. Ответным голом в составе Болонье отметился Йенс Одгор.

В последний раз в чемпионате Италии датские футболисты забивали голы за две разные команды в одном матче еще 8 мая 1955 года. Тогда в поединке между Лацио и Миланом авторами забитых мячей были Джон Хансен и Йорген Соренсен.

