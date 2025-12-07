Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Лацио – Болонья запомнился интересным статистическим фактом
Италия
07 декабря 2025, 23:43 | Обновлено 07 декабря 2025, 23:49
20
0

Впервые с 1955 года в одном матче чемпионата Италии за разные команды забили представители Дании

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура итальянской Серии А между Лацио и Болоньей был зафиксирован интересный исторический статистический факт.

В составе обеих команд голами отличились представители Дании.

За Лацио счет в матче открыл Густав Исаксен. Ответным голом в составе Болонье отметился Йенс Одгор.

В последний раз в чемпионате Италии датские футболисты забивали голы за две разные команды в одном матче еще 8 мая 1955 года. Тогда в поединке между Лацио и Миланом авторами забитых мячей были Джон Хансен и Йорген Соренсен.

чемпионат Италии по футболу Лацио Болонья Серия A статистика Густав Исаксен Йенс Одгор
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
