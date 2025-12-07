Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: принято важное решение по матчу Металлист 1925 – Верес
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 16:28 | Обновлено 07 декабря 2025, 16:31
Источник: принято важное решение по матчу Металлист 1925 – Верес

Команды продолжат игру без системы VAR

НК Верес.

В воскресенье, 7 декабря, харьковский Металлист 1925 в номинально домашнем матче сыграет против ровенского Вереса. Этот матч пройдет в рамках 15-го тура УПЛ.

На стадионе в Житомире постоянно исчезает свет. Главный арбитр игры уже дважды забирал команды с поля из-за проблем с освещением, что не позволяет нормально проводить поединок.

По информации источника, матч состоится без использования VAR. Дело в том, что Житомир из-за планового отключения остался без электроснабжения, а дизельный генератор не выдержал всех нужных мощностей.

Сообщается, что из-за этого обслуживающая матч ПТС осталась без электропитания. На трансляции, если она возобновится, будут привлечены только три камеры. Соответственно, машина VAR до разрешения ситуации по питанию работать не сможет.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Вереск находится на 10 строчке с 18 баллами.

Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Kh75
давайте вже і без арбітрів
