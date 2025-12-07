Не тревога. Сыграли 12 минут. Арбитр прервал матч Металлист 1925 – Верес

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 16:17 |
Команды не могут начать матч из-за проблем со светом

НК Верес.

В воскресенье, 7 декабря, харьковский Металлист 1925 года в номинально домашнем матче сыграет против ровенского Вереса. Этот матч пройдет в рамках 15-го тура УПЛ.

Команды не смогли вовремя начать поединок, запланированный на 15:30 по киевскому времени. Это произошло из-за отключения света на стадионе в Житомире, где харьковчане проводят домашние матчи.

«Команды ждут, пока на стадионе в Житомире запустят генераторы и заработает искусственное освещение», – пишет клубная пресс-служба Вереса.

В итоге команды начали матч, но сумели сыграть всего 9 минут. После чего снова начались проблемы с освещением и арбитр матча остановил поединок, забрав команды с поля.

Через несколько минут матч возобновился, но команды успели сыграть всего три минуты. На 12-й минуте матча снова возникли проблемы со светом на стадионе в Житомире.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 года занимает восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный балл после 14 сыгранных матчей. Верес находится на 10 строчке с 18 баллами.

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
batistuta
Довбограї! Навіщо по темряві грати зараз?
