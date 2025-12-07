Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Глеб САВЧУК: «В матче с Полтавой не будет ни аутсайдера, ни фаворита»
Украина. Первая лига
07 декабря 2025, 16:38 |
Глеб САВЧУК: «В матче с Полтавой не будет ни аутсайдера, ни фаворита»

Защитник «Эпицентра» поделился ожиданиями от матча с СК «Полтава»

Глеб САВЧУК: «В матче с Полтавой не будет ни аутсайдера, ни фаворита»
ФК Эпицентр

В поединке 15-го тура УПЛ «Эпицентр» сыграет с СК «Полтава». Защитник «Эпицентра» Глеб Савчук вспомнил о противостоянии с СК «Полтава» в прошлом сезоне и рассказал о подготовке к предстоящему поединку.

– Глеб, в прошлом сезоне в Первой лиге ты дважды играл против «Полтавы», а в выездном поединке отличился голом и ассистом. Впрочем, этот матч не был лёгким. Что было самым трудным, по твоему мнению?

– Мы тогда играли в группе «Чемпионская» и все поединки были тяжелыми. В Полтаве сложность заключалась в том, что они принимали нас на синтетическом поле. Они привыкли к нему, а потому смогли навязать нам свой футбол, играли длинными передачами, подборами. Мы наверняка немного были не готовы к такому, но смогли перестроиться во время матча и одержали победу, которая, по моему мнению, была самой тяжелой среди всех поединков чемпионской группы.

– Ты в том матче играл против Галенкова. Он, как и большинство футболистов из прошлого сезона, продолжает играть за СК «Полтава». Можешь кого-то выделить из состава соперника?

– В общем, у них очень боевая команда, сильная. Каждый отдается своей позиции на 100 процентов. В линии нападения мне, к примеру, импонирует Вивдич, мощно прессингующий защитников, не дающий им дышать. Но я бы не стал кого выделять в составе «Полтавы», я бы отметил всю команду, потому что она бьется за каждый мяч в каждой игре.

– Команда с характером, с бойцовскими качествами?

– Именно так. Там, по сути, все ребята из Первой лиги. Может, у них нет суперисполнителей, но командно они очень неплохо выглядят.

– И в прошлом туре они обыграли «Динамо». Как ты воспринял этот результат, учитывая, что дальше уже вам с «Полтавой» играть?

– Конечно, их победа над «Динамо» была неожиданной. «Полтава» играла как всегда, давила, ребята применяли высокий прессинг, играли один в один. «Динамо» не знало, как выходить из-под этого прессинга. Считаю, что полтавчане заслужили эти три очка за свои старания и работу.

– Этот результат как-то давит психологически на игроков «Эпицентра», как считаешь? Ведь если бы «Динамо» выиграло, то в матче «Полтава» – «Эпицентр» многие бы считали именно вас фаворитами.

– В нашем противостоянии нет ни аутсайдера, ни фаворита. На мой взгляд, больше шансов победить будет у той команды, которая выиграет борьбу, у которой будет больше желания, самоотдачи. Мы уже играем зимой, когда тяжелые поля, поэтому, думаю, для получения результата на первый план выйдет именно борьба и желание.

– Можно предположить, что «Эпицентр» отойдет от атакующего футбола из-за состояния газона на стадионе в Кропивницком или давления из-за результата?

– Да нет, наш тренерский штаб исповедует именно атакующий футбол, и у нас есть хорошие исполнители. Поэтому, думаю, мы от своего рисунка игры не отойдем и постараемся сыграть на слабых сторонах соперника. Думаю, нам по силам хорошо себя проявить в атаке.

– Если оглядываться на предыдущие 14 туров, ты пока провел немного игрового времени в Украинской Премьер-лиге. В то же время, этот сезон для тебя стал дебютным. Какой матч больше запомнился?

– Безусловно, это мой дебют во Львове против «Карпат». Во-первых, наша команда выиграла. Во-вторых, я впервые сыграл в УПЛ. К тому же начинал свою профессиональную карьеру в «Карпатах», поэтому из тех трех поединков, в которых я немного сыграл, самым памятным является именно матч во Львове.

– Защитники не часто забивают, но… в прошлом сезоне на выезде ты забил «Полтаве», и вот очередной матч против этой команды. Как считаешь, если тренерский штаб доверит тебе в предстоящем матче место в составе, сможешь снова поразить ворота СК «Полтава»?

– Если я появлюсь на поле, то отдам все силы, всего себя, чтобы помочь команде. Конечно, буду стараться забить, но прежде всего в мои обязанности входит то, чтобы не было пропущенных голов. Но при случае можно и забить. Поэтому если мне представится такая возможность помочь команде, я сделаю все для этого.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Эпицентр Каменец-Подольский Глеб Савчук
Сергей Турчак Источник: ФК Эпицентр
