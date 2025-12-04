4 декабря, в рамках 1/8 Кубка Италии свою встречу проведут Лацио и Милан. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лацио

Римский клуб не оправдывает ожиданий фанатов в текущем сезоне, играя в силу нестабильного середняка. Лацио идет восьмым в турнирной таблице, отставание от топ-6 составляет шесть очков. При таких раскладах, Кубок Италии может стать своеобразным «спасательным кругом», шансом попасть в еврокубки.

Стоит отметить, что Лацио хорошо играет в родных стенах, у клуба 4 победы одна ничья и поражение в дерби от Ромы. Команда постарается и на этот раз порадовать родную публику, но надо взять реванш у текущего лидера чемпионата. Травмы не позволят выйти на поле Канчелльери, Катальди, Жиго и Ровелла. Положение главного тренера Маурицио Сарри выглядит шатким, парочка неудач может лишить его должности.

Милан

«Россо-нерри» играют привычно непредсказуемо, но при этом сейчас возглавляют Серию А, опережая Наполи по дополнительным показателям. К игре есть немало вопросов, некоторые матчи команда выигрывала благодаря удаче и самоотдаче. Милан в этом сезоне уже успел обыграть Интер, Рому, Лацио, Наполи, но при этом терял очки с Пармой и Пизой и Кремонезе.

Отлично вписался в игру звездный хорватский ветеран Лука Модрич, которого уже списывали со счетов, а он стал ключевым игроком. Бороться за чемпионство будет сложно, борьба плотная, но если эти ребята поймают кураж, их будет тяжело остановить. Рискуют пропустить матч Атакеме, Фофана, Хименес и Пулишич, у всех были повреждения.

Личные встречи

Соперники играли между собой меньше недели назад, матч получился тяжелым, Милан одержал домашнюю победу со счетом 1:0, благодаря забитому мячу Леау на старте второй половины.

Прогноз

На бумаге гости небольшие фавориты, я жду очередного сложного матча, который может завершиться с любым исходом. Многое будет зависеть от реализации моментов, хотя я не жду результативного футбола. Не думаю, что кто-то выпустит экспериментальный состав, ведь это фактический отказ от борьбы. Считаю здесь рабочей ставку на тотал меньше 2,5 голов за 1,64.