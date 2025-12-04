Дзакканьи помог Лацио одолеть Милан и пробиться в 1/4 финала Кубка Италии
Римский клуб одолел соперника благодаря голу, который был забит на 80-й минуте
В четверг, 4 декабря, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Италии, в котором встретились «Лацио» и «Милан». Римский клуб одолел соперника с минимальным счетом 1:0.
Главным героем встречи стал 30-летний полузащитник Маттиа Дзакканьи, который на 89-й минуте успешно сыграл в штрафной соперника и переправил мяч в ворота после навеса с углового.
Результативную передачу на свой счет записал португальский защитник Нуну Тавареш.
В следующем раунде «Лацио» сыграет против «Болоньи», которая в этот день вырвала победу в противостоянии с «Пармой». «Милан» вынужден покинуть турнир на стадии 1/8 финала.
Кубок Италии, 1/8 финала. 4 декабря
Лацио – Милан – 1:0
Гол: Дзакканьи, 80
Фотогалерея:
