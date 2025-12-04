Италия04 декабря 2025, 10:48 |
Лацио – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 декабря в 22:00 поединок 1/8 финала Кубка Италии
В четверг, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Лацио» и «Милан».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лацио – МиланСмотреть трансляцию
