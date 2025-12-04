Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лацио – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Италии
Лацио
04.12.2025 22:00 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 декабря 2025, 10:48 |
10
0

Смотрите 4 декабря в 22:00 поединок 1/8 финала Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 4 декабря, состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Лацио» и «Милан».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
