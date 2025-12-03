Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
03 декабря 2025, 14:00
Сборная Кюрасао: от любителей до мундиаля за 10 лет

Как страна площадью чуть больше города Днепр попала на чемпионат мира

03 декабря 2025, 14:00
Сборная Кюрасао: от любителей до мундиаля за 10 лет
Интересный факт. ЧМ 2026 – не первый крупный турнир для Кюрасао. Команда принимала участие в Олимпийских играх, где под названием Нидерландских Антильских островов в 1/8 финала уступила Турции 1:2. Однако это было в далеком 1952 году. С тех пор страна, до сих пор являющаяся частью Королевства Нидерландов, не имела серьезных футбольных успехов.

Все изменилось в 2015 году, когда сборную возглавил легендарный Патрик Клюйверт. Для него Кюрасао было не чужим местом, ведь здесь родилась его мать. Бывший форвард «Аякса» и «Барселоны» сразу же переформатировал все на профессиональные рельсы. Если раньше национальная команда строилась исключительно из любительского местного чемпионата, то теперь была начата масштабная кампания по поиску футболистов, имеющих корни на Кюрасао. А где же их искать, как не в самих Нидерландах?

Через год Клюйверт поехал тренировать молодежку «Аякса», но его дело живет до сих пор. Привлекая в ряды игроков из Эредивизи и Эрсте (второй дивизион Нидерландов), в 2017 году сборная маленького острова из второй сотни рейтинга взлетела на 67-е место, а в 2019 году добралась до четвертьфинала первенства КОНКАКАФ, где уступила США – 0:1. В отборе к чемпионату мира-2022 Кюрасао не одолел Панаму, но 3 года спустя все же осуществил мечту. «Синяя семья» (прозвище сборной) прошла весь цикл к ЧМ 2026 без единого поражения, пропустив всего 5 мячей, а забив 28!

Главных факторов, благодаря которым команда вышла на мундиаль – три. Первый – конечно же, расширение участников ЧМ и проведение турнира в США, Канаде и Мексике, что предоставило дополнительные места для представителей Северной Америки.

Второй – Дик Адвокат. 78-летний специалист дважды завершал тренерскую карьеру, однако возобновил ее в прошлом году, приняв предложение Кюрасао. И здесь интересно, что первый чемпионат мира для нидерландского тренера был в 1994 году, когда в четвертьфинале нидерландцы под его руководством проиграли 2:3 будущим чемпионам – бразильцам. Как мы все помним, этот ЧМ принимал США, и как же символично, что, вероятно, последний мундиаль для Адвоката также будет в Соединенных Штатах Америки. Хотя сейчас для Дика на первом месте семейные обстоятельства. Из-за них коуч пропустил даже решающий матч с Ямайкой, но без него сборная сыграла вничью 0:0, что позволило выйти на чемпионат мира.

Третий – игроки. Многих из них вы, скорее всего, где-то видели или что-то о них слышали. Например, капитан Леандро Бакуна поиграл за «Астон Виллу», «Рединг», «Кардифф» и «Уотфорд». Самый дорогой футболист команды (стоимость – 5 млн евро) – воспитанник «Манчестер Юнайтед» Тахит Чонг. Он, кстати, едва ли не единственный, кто действительно родился на Кюрасао.

«Когда я согласился играть за Кюрасао, это было как возвращение домой. У меня есть бабушка, которой исполнилось 95 лет, и она раньше видела меня только по телевизору. В нашей сборной много парней с похожей историей. Я испытывал особые чувства. Теперь я играю там, где гонял мяч еще ребенком. Для меня круг замкнулся, и я ни о чем не жалею», – рассказывал хавбек «Шеффилд Юнайтед» в интервью официальному сайту ФИФА.

А еще в сборной есть вингер «Мидлсбро» Сонтье Хансен, центрбек ПСВ Армандо Обиспо, правый защитник Джошуа Бренет, даже проведший 2 матча за сборную Нидерландов, и нападающий Юрген Локадия, поигравший за ПСВ, «Брайтон», «Хоффенхайм» и «Бохум».

Конечно, всех их не было бы в национальной команде, если бы не расширенная скаутская сеть. Один из игроков вообще попал в профессиональный футбол благодаря Тик-току. В 2024 году Жорди Паулина защищал цвета любительского «Геркулеса». Его клубу представился шанс сыграть в Кубке Нидерландов с «Аяксом», где нападающий отдал ассист. Молодой форвард самостоятельно смонтировал нарезку собственных моментов из матча и выложил в Тик-ток. Видео собрало более 700 тысяч просмотров, и одним из тех, кто это увидел, был агент Макрам Насер, приславший клип скаутам «Боруссии» (Дортмунд). Жорди пригласили на просмотр, и он его успешно прошел, заключив контракт со второй командой клуба. Через 2 месяца Паулина дебютировал за основу «Боруссии» в Кубке Германии, а 13 ноября получил вызов в сборную Кюрасао. В дебютной встрече он за 45 минут дважды забил в ворота Бермудских островов.

Национальная команда Кюрасао занимает 82-е место в рейтинге ФИФА, но какая разница, если она впервые попала на чемпионат мира. И это будет самая маленькая страна-участница в истории мундиаля. Ранее достижение принадлежало Исландии, где проживает около 390 тысяч человек. В Кюрасао проживает в 2,6 раза меньше: около 151 тысячи человек. А площадь острова составляет 444 квадратных километра, что чуть больше площади города Днепр – 405 квадратных километров. Хотя все эти цифры можно смело выбросить в мусорник, ведь «Синяя семья» создала настоящую сказку, которой будет жить следующий год.

Игорь ЯВКИН

