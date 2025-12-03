Манчестер Юнайтед планирует зимнюю распродажу игроков

«Манчестер Юнайтед» зимой готов продать нескольких футболистов.

По информации ESPN, манкунианцы готовы рассмотреть предложения о трансфере Кобби Мейну, Мануэля Угарте, Джошуа Зиркзе и Тирелла Маласиа.

При этом отмечается, что уход кого-либо из этих игроков до окончания Кубка Африки может создать для «МЮ» дополнительные трудности, так как на турнир уедут Бриан Мбемо, Амад Диалло и Нуссаир Мазрауи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Атлетико Мадрид».