Манчестер Юнайтед планирует зимнюю распродажу игроков
Манкунианцы могут продать футболистов, несмотря на Кубок Африки
«Манчестер Юнайтед» зимой готов продать нескольких футболистов.
По информации ESPN, манкунианцы готовы рассмотреть предложения о трансфере Кобби Мейну, Мануэля Угарте, Джошуа Зиркзе и Тирелла Маласиа.
При этом отмечается, что уход кого-либо из этих игроков до окончания Кубка Африки может создать для «МЮ» дополнительные трудности, так как на турнир уедут Бриан Мбемо, Амад Диалло и Нуссаир Мазрауи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Атлетико Мадрид».
