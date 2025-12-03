Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Манчестер Юнайтед планирует зимнюю распродажу игроков

Манкунианцы могут продать футболистов, несмотря на Кубок Африки

ФК Манчестер Юнайтед. Рубен Аморим

«Манчестер Юнайтед» зимой готов продать нескольких футболистов.

По информации ESPN, манкунианцы готовы рассмотреть предложения о трансфере Кобби Мейну, Мануэля Угарте, Джошуа Зиркзе и Тирелла Маласиа.

При этом отмечается, что уход кого-либо из этих игроков до окончания Кубка Африки может создать для «МЮ» дополнительные трудности, так как на турнир уедут Бриан Мбемо, Амад Диалло и Нуссаир Мазрауи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Атлетико Мадрид».

