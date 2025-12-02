Манчестер Юнайтед заинтересован в полузащитнике Атлетико Мадрид
Атлетико определил сумму, за которую он готов продать Галлахера
Мадридский «Атлетико» определил сумму, за которую он готов продать Конора Галлахера в «Манчестер Юнайтед» во время зимнего трансферного окна.
Инсайдер Фабрицио Романо заявил: «Я считаю, что у Конора Галлахера есть возможность покинуть «Атлетико Мадрид» уже в зимний трансферный период или, возможно, летом.
Это будет зависеть от условий потенциальной сделки. «Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к Галлахеру в конце августа, но «Атлетико» категорически отказал в аренде, не имея таких планов. Думаю, что ситуация изменится, если поступит предложение о полноценном трансфере.
Возможно, сумма составит около 30 миллионов евро – источники полагают, что это подходящий способ заполучить Конора Галлахера в январское окно».
Галлахер присоединился к «Атлетико» за 34 миллиона фунтов летом 2024 года, но в текущем сезоне лишь трижды выходил в стартовом составе мадридского клуба.
