Манчестер Юнайтед заинтересован в полузащитнике Атлетико Мадрид

Мадридский «Атлетико» определил сумму, за которую он готов продать Конора Галлахера в «Манчестер Юнайтед» во время зимнего трансферного окна.

Инсайдер Фабрицио Романо заявил: «Я считаю, что у Конора Галлахера есть возможность покинуть «Атлетико Мадрид» уже в зимний трансферный период или, возможно, летом.

Это будет зависеть от условий потенциальной сделки. «Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к Галлахеру в конце августа, но «Атлетико» категорически отказал в аренде, не имея таких планов. Думаю, что ситуация изменится, если поступит предложение о полноценном трансфере.

Возможно, сумма составит около 30 миллионов евро – источники полагают, что это подходящий способ заполучить Конора Галлахера в январское окно».