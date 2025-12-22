СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря

В понедельник, 22 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 ЮАР – Ангола

2.35 – 2.75 – 3.80

21:00 Наполи – Болонья

2.05 – 3.25 – 3.60

22:00 Фулхэм – Ноттингем

2.50 – 3.20 – 2.90

22:00 Египет – Зимбабве

1.36 – 4.50 – 11.00

22:45 Бенфика – Фамаликау

1.30 – 4.50 – 9.00

