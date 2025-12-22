СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 22 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 ЮАР – Ангола
21:00 Наполи – Болонья
22:00 Фулхэм – Ноттингем
22:00 Египет – Зимбабве
22:45 Бенфика – Фамаликау
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джошуа Зиркзе может перейти в римский клуб из «Манчестер Юнайтед»
Андрей Николаевич в шутливой форме согласился перейти в «Чернигов»