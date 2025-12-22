Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря
Другие новости
22 декабря 2025, 10:14 |
23
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

22 декабря 2025, 10:14 |
23
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 22 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 ЮАР – Ангола

Ggbet 2.35 – 2.75 – 3.80

21:00 Наполи – Болонья

Ggbet 2.05 – 3.25 – 3.60

22:00 Фулхэм – Ноттингем

Ggbet 2.50 – 3.20 – 2.90

22:00 Египет – Зимбабве

Ggbet1.36 – 4.50 – 11.00

22:45 Бенфика – Фамаликау

Ggbet 1.30 – 4.50 – 9.00

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
Пиво, шутки и Житомир: как Полесье и GGBET объединили футбол с киберспортом
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 декабря
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новости для Довбика: Рома близка к трансферу форварда. Речь о гранде АПЛ
Футбол | 22 декабря 2025, 07:28 0
Новости для Довбика: Рома близка к трансферу форварда. Речь о гранде АПЛ
Новости для Довбика: Рома близка к трансферу форварда. Речь о гранде АПЛ

Джошуа Зиркзе может перейти в римский клуб из «Манчестер Юнайтед»

«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Футбол | 22 декабря 2025, 07:53 0
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб

Андрей Николаевич в шутливой форме согласился перейти в «Чернигов»

Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Футбол | 21.12.2025, 23:02
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Футбол | 21.12.2025, 17:11
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Энтони ДЖОШУА: «Я даю этому бомжу восемь недель. Ты мужчина, или нет?»
Бокс | 22.12.2025, 07:02
Энтони ДЖОШУА: «Я даю этому бомжу восемь недель. Ты мужчина, или нет?»
Энтони ДЖОШУА: «Я даю этому бомжу восемь недель. Ты мужчина, или нет?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 2
Футбол
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
21.12.2025, 09:54
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем