ГРИГОРЧУК: «Могу сказать, что точно буду работать»

Известный украинский тренер Роман Григорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о желании вернуться к тренерской работе.

– С мая 2025 года Вы находитесь без работы. Как изменилась Ваша жизнь? Насколько много в ней футбола сейчас?

– Чувствую, что жизнь без футбола отличается от жизни, когда ты работаешь – у меня не было таких больших перерывов, как сейчас. В то время, когда ты находишься без работы, есть возможность анализировать и смотреть на футбол под другим углом. Если так получилось, что возник перерыв в работе, это время тоже может быть полезным. За это время можно проделать определенную аналитическую работу и иметь от этой аналитики определенную пользу. Но, должен признаться, что очень скучаю по футболу – я не готов к такой жизни. Хочу работать! Думаю, уже скоро я возглавлю команду.

– Существует много слухов о Вашем будущем. Больше всего говорят о Казахстане. Насколько эти слухи соответствуют действительности?

– Я хочу вернуться к тренерской работе. На сегодняшний день у меня есть целый ряд вариантов, так что могу сказать, что точно буду работать. Сейчас у меня есть немного времени, чтобы сделать выбор, а дальше – в бой!

– Если говорить о вариантах, которые у Вас есть на данный момент: зарубежные клубы или украинские?

– Почти все варианты – это зарубежные клубы, но здесь важно подчеркнуть слово «почти». Вот так могу сказать – это будет максимально правильная формулировка.