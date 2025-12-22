Ярмолюк является одним из лучших хавбеков топ-5 лиг по выигранным дуэлям
Кто лидер сезона по данному показателю?
Егор Ярмолюк, по данным DataMB, входит в пятерку лидеров среди полузащитников U-21 топ-5 европейских чемпионатов по количеству выигранных единоборств.
В активе игрока Брентфорда 114 подобных действий в сезоне 2025/26.
Лидирует в данном рейтинге Нико Пас из Комо, выигравший 140 единоборств.
Полузащитники U-21 топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством выигранных единоборств в сезоне
- 140 – Нико Пасс (Комо, 21 год)
- 119 – Аюб Буадди (Лилль, 18 лет)
- 115 – Валентин Барко (Страсбург, 21 год)
- 114 – Егор Ярмолюк (Брентфорд, 21 год)
- 112 – Жоан Манзамби (Фрайбург, 20 лет)
