Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ярмолюк является одним из лучших хавбеков топ-5 лиг по выигранным дуэлям
22 декабря 2025, 09:06
Ярмолюк является одним из лучших хавбеков топ-5 лиг по выигранным дуэлям

Кто лидер сезона по данному показателю?

Ярмолюк является одним из лучших хавбеков топ-5 лиг по выигранным дуэлям
Getty Images/Global Images Ukraine

Егор Ярмолюк, по данным DataMB, входит в пятерку лидеров среди полузащитников U-21 топ-5 европейских чемпионатов по количеству выигранных единоборств.

В активе игрока Брентфорда 114 подобных действий в сезоне 2025/26.

Лидирует в данном рейтинге Нико Пас из Комо, выигравший 140 единоборств.

Полузащитники U-21 топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством выигранных единоборств в сезоне

  • 140 – Нико Пасс (Комо, 21 год)
  • 119 – Аюб Буадди (Лилль, 18 лет)
  • 115 – Валентин Барко (Страсбург, 21 год)
  • 114 Егор Ярмолюк (Брентфорд, 21 год)
  • 112 – Жоан Манзамби (Фрайбург, 20 лет)
Сергей Турчак
