Флик прокомментировал победу Барселоны над Атлетико

Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Атлетико» (3:1) в Ла Лиге.

«Думаю, наша игра была на другом уровне. Мы встретились с отличной командой. Боролись, были едины – это было потрясающе. Я очень доволен.

Очень важно, что некоторые игроки вернулись, хотя не все готовы на 100%, поэтому пришлось делать замены.

Мы больше контролировали игру и создавали больше свободных зон. Это радует.

Рафинья для нас очень важен. Его возвращение приносит пользу команде. Мы видели, как он сыграл сегодня, и помним его выступления ранее.

Приятно получить заряд уверенности в матче с такой командой, как «Атлетико», – сказал главный тренер «Барселоны».